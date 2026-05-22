عيب خطير يهدد سائقي هوندا أكيورا: استدعاء 60 ألف سيارة عالميًا

كشفت مجموعة هوندا اليابانية العريقة عن إطلاق حملة استدعاء أمان موسعة وعاجلة تشمل قرابة 60 ألف شاحنة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة؛ وذلك عقب رصد خلل مصنعي يتسبب في تعطل الشاشة الخلفية المخصصة للمساعدة على الاصطفاف وتحولها إلى شاشة سوداء تمامًا بشكل مفاجئ. 

ويندرج هذا التحرك الحمائي ضمن سلسلة من الاستدعاءات المشابهة المرتبطة بأنظمة الرؤية الخلفية والتي ضربت قطاع المحركات العالمي مؤخرًا، حيث شملت طرازات فورد وتيسلا وأودي، مما يضع سلامة الركاب والمشاة في مقدمة أولويات الأجهزة الرقابية والتنظيمية.

تعطل الكاميرا الخلفية يرفع مخاطر حوادث التصادم أثناء الاصطفاف

أوضحت التقارير الهندسية والفنية الرسمية الصادرة عن الصانع الآسيوي أن المشكلة تتركز تحديدًا في شاحنة هوندا برولوج الكهربائية الجديدة، وشقيقتها الأكثر فخامةً وتجهيزًا أكورا ZDX. 

ويتسبب العيب التصنيعي في توقف نقل البيانات المرئية من الكاميرا المثبتة في مؤخرة السيارة إلى الشاشة الوسطية بالمقصورة عند الرجوع إلى الخلف، مما يحجب الرؤية التنبيهية تمامًا عن السائق ويزيد بشكل متسارع وخطير من احتمالية وقوع حوادث تصادم مرورية أو التسبب في إصابات للمارة نتيجة غياب الرؤية المحيطية.

الخلل يتطلب استبدالًا ميكانيكيًا للقطع داخل مراكز الصيانة المعتمدة

أكدت شركة هوندا أن معالجة هذه المعضلة الفنية لا يمكن إتمامها عن بعد عبر التحديثات البرمجية اللاسلكية الهوائية المعتادة، بل تتطلب ضرورة قيام الملاك بزيارة مراكز الصيانة وشبكة الوكلاء المعتمدين بشكل فعلي لتلقي الدعم الفني؛ إذ تبين أن العيب يكمن في المكونات الصلبة والنظام الميكانيكي للكاميرا وشاشات العرض، مما يستدعي استبدال القطع المتضررة بأخرى مطورة ومطابقة للمواصفات القياسية مجانًا بالكامل دون تحميل المستهلكين أي أعباء مالية أو رسوم إضافية لضمان استعادة الكفاءة التشغيلية الكاملة للمركبة.

إعادة تقييم شاملة للخطط الكهربائية وتحديات استراتيجية بحلول عام 2027

يأتي هذا الاستدعاء في وقت حساس للغاية تواجه فيه المجموعة اليابانية تحديات تسويقية واستراتيجية معقدة في قطاع الطاقة النظيفة؛ حيث قررت الشركة بالفعل إيقاف إنتاج طراز أكورا زد دي إكس وتوجيه قوتها الإنتاجية نحو فئات أخرى، وسط غموض يكتنف المستقبل التجاري لشاحنة هوندا برولوج نظرًا لقيام الإدارة العليا بإعادة تقييم شاملة لخططها واستراتيجياتها الخاصة بالمركبات الكهربائية. 

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تسهم هذه الحملة التصحيحية في إشعال مناقشات لوجيستية واسعة، مع تطلعات قوية بأن تنجح المجموعة في إنهاء كافة عمليات الإصلاح واستعادة ثقة المستهلكين بحلول عام 2027.

