قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر
موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة
لبنان: 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة
الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية
12 ساعة شهريًا.. لماذا استحدثت الحكومة "الاستزارة" بمشروع قانون الأسرة
رئيس كينيا: إفريقيا تمتلك ودائع في بنوكها المركزية تتجاوز 500 مليار دولار
الرئيس الكيني: أفريقيا يجب أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا لا تصدير المعادن فقط
وزير الزراعة يوافق على صرف 111 مليون جنيه لمشروع البتلو.. وإجمالي التمويل يتجاوز 10.6 مليار جنيه
يوفر 1000 فرصة عمل.. وزير الصناعة يبحث مع مجموعة تركية إنشاء مصنع أدوات مائدة زجاجية للتصدير
انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا تواجه أضخم خسارة في التاريخ بسبب السيارات الكهربائية

هوندا
هوندا
عزة عاطف

تواجه شركة "هوندا موتور" هزةً ماليةً غير مسبوقة في تاريخها الحديث، حيث تتأهب لتسجيل أول خسارة تشغيلية لها منذ عام 1957، وهو العام الذي أصبحت فيه شركةً مساهمةً عامة. 

ووفقًا للتقارير الصادرة في مايو 2026، من المتوقع أن تبلغ الخسارة التشغيلية للسنة المالية المنتهية في مارس حوالي 400 مليار ين (ما يعادل 2.55 مليار دولار). ويمثل هذا الرقم تراجعًا "صادمًا" مقارنةً بأرباح العام السابق التي تجاوزت تريليون ين، مما يعكس فشل الرهان "المبكر" والمكثف على السيارات الكهربائية بالكامل، والذي اصطدم بتباطؤ الطلب العالمي وتعقيدات سلاسل الإمداد في عام 2026.

إلغاء مشاريع الكهرباء والرسوم الجمركية الأمريكية يفاقمان الأزمة لعام 2026

تعود أسباب هذه الخسارة "القياسية" إلى مزيج من العوامل الجيوسياسية والتقنية؛ حيث أدى إلغاء عدة برامج لتطوير السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركاء دوليين إلى شطب استثمارات بمليارات الدولارات. 

وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ضربةً موجعةً لعمليات هوندا في أمريكا الشمالية، مما جعل تكلفة بيع السيارات هناك تتجاوز العوائد المحققة. 

وتعد خسارة هوندا الحالية ثاني أكبر خسارة تشغيلية في تاريخ صناعة السيارات اليابانية، ولا يسبقها سوى خسارة تويوتا إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2009، مما يضع إدارة هوندا تحت ضغط "شديد" لإعادة هيكلة خططها لعام 2026.

لعودة إلى المحركات الهجينة و13 طرازًا جديداً بحلول عام 2027

في استجابةً سريعةً لهذه المعطيات، أعلنت هوندا عن تغيير جذري في استراتيجيتها، حيث ستحول تركيزها الأساسي من السيارات الكهربائية بالكامل إلى تكنولوجيا المحركات الهجينة (Hybrids). 

وتخطط الشركة لإطلاق 13 طرازًا هجينًا جديدًا على مستوى العالم بدءًا من عام 2027، لضمان تلبية احتياجات المستهلكين الذين لا يزالون يفضلون المرونة في استهلاك الوقود. 

وتهدف هذه الخطة "الإنقاذية" إلى استعادة الربحية التشغيلية بحلول نهاية عام 2027، مع تقليل الاعتماد على البطاريات باهظة الثمن والتركيز على الكفاءة الميكانيكية التي اشتهرت بها هوندا طوال سبعة عقود.

هوندا هوندا 2026 سيارات هوندا الهجينة أسباب تراجع هوندا عالميًا السيارات اليابانية 2026 أسعار سيارات هوندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

ترشيحاتنا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية تستعيد سيرة باباوين خدما الكرسي المرقسي في أوقات عصيبة

على أبودشيش

أول مرصد فلكي بالتاريخ.. علي أبودشيش يكشف سر تمسك مصر بـ"زودياك دندرة"

وزير الري

سويلم يتابع جاهزية المحطات للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات المائية

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد