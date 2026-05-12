الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاهد .. سيارة تويوتا كورولا بصالة فاخرة في داخلها

عزة عاطف

خطفت شركة “هاياشي تيليمبو”، المورد الياباني الرائد للمكونات الداخلية، الأنظار في مايو 2026 بالكشف عن طرازها الاختباري الجديد "Weekend Coast" المبني على سيارة تويوتا "كورولا كروس". 

ويقدم هذا الابتكار مفهوماً "ثورياً" لاستغلال مساحة التخزين الخلفية، حيث تم تحويلها إلى ردهة استرخاء مصغرة تضم مقاعد قابلة للطي ومساند للقدمين، في ميزة تذكرنا بحزمة "Viewing Suite" الفاخرة الموجودة في سيارات "رولز رويس كولينان" التي تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار. 

ويهدف هذا التصميم إلى جعل السيارة قاعدة معسكر "مثالية" للعائلات الشابة ومحبي الرحلات الشاطئية الذين يقضون أوقاتاً طويلة بجوار سياراتهم بعد ركنها في عام 2026.

تصميم مستوحى من أمواج البحر وتجهيزات مخصصة للمغامرات لعام 2026

اعتمدت "هاياشي تيليمبو" في نسخة "Weekend Coast" لعام 2026 على سمة لونية تجمع بين الأبيض والأزرق الفاتح، مع أنماط مستوحاة من رذاذ البحر لتغطية المقاعد واللوحات الداخلية. 

وتتميز المقصورة بفرش داخلي "مقاوم" للرمال والرطوبة، مما يجعلها ملائمةً جداً للرحلات الصيفية. وبالإضافة إلى المقاعد الخلفية المبتكرة، حصلت السيارة على إضاءة خاصة على بطانات الأبواب وسقف بانورامي يمنح شعورًا بالاتساع والحرية. 

وتم عرض هذا النموذج في معرض "Field Style Tokyo 2026" يومي 9 و10 مايو، لجمع آراء الجمهور حول إمكانية تحويل هذه الملحقات إلى منتجات تجارية متاحة للملاك في عام 2027.

على الصعيد الميكانيكي، احتفظت النسخة الاختبارية بمنظومة الدفع الهجينة القياسية لسيارة كورولا كروس 2026، والتي توفر استهلاكاً متميزاً للوقود يصل إلى 42 ميلاً للجالون، ورغم أن شركة "هاياشي تيليمبو" لم تعلن عن أسعار رسمية لتحويل السيارات الحالية، إلا أن الاهتمام الكبير الذي حظي به التصميم يشير إلى إمكانية طرح حزم "تعديل" جزئية تشمل المقاعد الخلفية المبتكرة بحلول عام 2027. 

وتعد هذه الخطوة "تأكيدًا" على توجه قطاع السيارات نحو تعزيز الرفاهية في الفئات الاقتصادية، مما يجعل من كورولا كروس خيارًا لا يقتصر على التنقل اليومي فحسب، بل يمتد ليكون رفيقاً "ذكياً" في عطلات نهاية الأسبوع لعام 2026.

