أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو تبدأ من 645 ألف جنيه.. ماذا تقدم مازيراتي ام سي بورا الخارقة؟

أسعار ومواصفات هيونداي باليسيد 2026 في السعودية

تواصل هيونداي تعزيز حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من خلال طراز باليسيد 2026، الذي يأتي إلى السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات عبر عدة فئات.

بسرعات لا تصدق.. ماذا تقدم مازيراتي ام سي بورا الخارقة؟

تشهد فئة السيارات الخارقة منافسة متسارعة بين الشركات العالمية لتقديم طرازات تجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، وتأتي مازيراتي MC20 موديل 2026 ضمن هذه الفئة كواحدة من أبرز طرازات السوبر كارز من العلامة الإيطالية.

الأقوى في تاريخ العلامة.. لامبورجيني تقدم فينومينو رودستر الجديدة| صور

كشفت لامبورجيني عن أحدث سياراتها الخارقة تحت اسم فينومينو رودستر، حيث تسعى العلامة الإيطالية تقديم طرازات محدودة الإنتاج تعتمد على الأداء المرتفع والتقنيات الهجينة الحديثة.

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة

تشهد الحكومة المصرية خطوات متسارعة نحو إدخال السيارات الكهربائية إلى منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه رسمي يستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

تبدأ من 645 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو موديل 2026 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات باقة كبيرة من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم بين الرياضية والسيدان والكروس أوفر، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

مواصفات لكزس LX 2026 وسعرها في السوق السعودي

تعزز لكزس من حضورها في سوق السيارات الفاخرة من خلال طراز LX 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ذات الحجم الكبير، وتقدم أيقونة الـ SUV في السعودية عبر باقة من الفئات، مع أسعار تبدأ من 583 ألف ريال تقريبًا.

أسعار ومواصفات مرسيدس بنز E-CLASS موديل 2026 في الإمارات

تقدم مرسيدس بنز الألمانية، باقة من الإصدارات المتنوعة في السوق الإماراتي، ومنها النسخة E-Class التي تعد واحدة من أبرز السيارات المقدمة ضمن فئة السيدان الفاخرة.