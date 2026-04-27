الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الفخامة .. مرسيدس SL مايباخ بسقف مكشوف

صبري طلبه

تعد مرسيدس SL مايباخ واحدة من أبرز الطرازات المقدمة من العلامة الألمانية Mercedes-Benz حيث تجمع بين الطابع الرياضي مع مستوى مرتفع من الفخامة، إلى جانب السقف الكشوف والتصميم الحديث.

تصميم مرسيدس SL مايباخ 

يبلغ طول السيارة مرسيدس SL مايباخ نحو 4,704 مم، مع عرض يصل إلى 1,915 مم، وارتفاع منخفض عند 1,353 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، وتأتي مزودة بإضاءة كاملة بتقنية LED، مع جنوط كبيرة بقياس 21 بوصة.

مرسيدس SL مايباخ 

محرك مرسيدس SL مايباخ 

تعتمد SL مايباخ على محرك بنزين ثنائي التيربو مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع كلي.

وتبلغ قوة المحرك 577 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، ورغم هذه الأرقام، تسجل معدلات استهلاك الوقود نحو 7.3 كم لكل لتر.

مرسيدس SL مايباخ 

أرقام وتسارع مرسيدس SL مايباخ

تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس SL مايباخ إلى 259 كم في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 96 كم في الساعة خلال 4.0 ثوانٍ. 

مرسيدس SL مايباخ 

مواصفات مرسيدس SL مايباخ 

تم تجهيز السيارة مرسيدس SL مايباخ بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية متعددة موزعة لحماية الركاب، بما في ذلك وسادة أمامية وسطية، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتدعم السيارة أنظمة مساعدة مثل مثبت السرعة المتكيف، وحساسات الحركة، وكاميرات المتابعة

مرسيدس SL مايباخ 

وتقدم السيارة مرسيدس SL مايباخ بيئة فاخرة تعتمد على استخدام مواد عالية الجودة، مع مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر تدعم التعديل الكهربائي لكل من السائق والراكب الأمامي، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.9 بوصة تدعم أنظمة الاتصال الحديثة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، كما يتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

مرسيدس مرسيدس SL مرسيدس SL مايباخ مواصفات مرسيدس SL مايباخ السيارة مرسيدس SL مايباخ

