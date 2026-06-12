القوات الأمريكية تسقط مسيرتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز

أسقطت القوات الأمريكية طائرتين إيرانيتين مسيرتين هجوميتين باتجاه واحد، في محاولة على ما يبدو من طهران لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز، حسبما صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مساء الخميس بتوقيت واشنطن العاصمة: "حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة".

يأتي هذا الاشتباك الأخير بين البلدين في وقتٍ زعم فيه دونالد ترامب أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق سلام.

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "أنهت الحرب" مع إيران اليوم، بعد أن أكد في وقت سابق أن الجانبين اتفقا على "مذكرة تفاهم قوية للغاية" لوقف القتال.

وقال الرئيس دونالد ترامب في تجمع عبر الإنترنت لدعم نائب حاكم ولاية جورجيا، بيرت جونز، المرشح لمنصب حاكم الولاية: "لا أعلم إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران اليوم. لقد وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو أمر أصررنا عليه؛ كان هذا هو الهدف الأساسي. هذا ما شكّل 95% من الاتفاق".

وجاء تصريح ترامب بعد أن ألغى في وقت سابق من اليوم المزيد من الضربات على إيران، مُلمّحًا على منصة "تروث سوشيال" إلى التوصل إلى اتفاق دون الخوض في تفاصيل بنوده.