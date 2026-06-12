قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب
أسعار النفط تهوي دون 90 دولارا بعد إلغاء ترامب ضربات إيران
سعر الدولار في تعاملات اليوم .. آخر تداول بـ51,9 جنيه
القوات الأمريكية تسقط مسيرتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز
الذهب في الصاغة.. تفاصيل سعر المعدن الأصفر اليوم
أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية
عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ69845 مريض إدمان "جديد ومتابعة"
استنفار مفاجئ قرب لبنان.. الاحتلال يعلن حالة التأهب بعد رصد مسيرة
بعد غيبوبة 4 سنوات.. القصر الملكي يعلن وفاة أميرة تايلاندية عن عمر 47 عاما
أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
الجمعة الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم 12 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار النفط تهوي دون 90 دولارا بعد إلغاء ترامب ضربات إيران

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق لإعادة تدفق النفط الخام عالميًا، بعد مؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط. 

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن توصلت إلى اتفاق إطاري مع إيران، وأن "الحرب انتهت اليوم".

وفي حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت الهند، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 86.73 دولارًا، بانخفاض قدره 0.98 دولارًا أو 1.12%، بينما بلغ سعر خام برنت 89.45 دولارًا، بانخفاض قدره 0.93 دولارًا أو 1.03%.

وخلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم نائب حاكم ولاية جورجيا، بيرت جونز، الذي يخوض انتخابات حاكم الولاية، أعلن ترامب: "لا أدري إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران اليوم".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتوقع توقيع اتفاق "خلال الأيام القليلة المقبلة"، مكررًا بذلك تصريحات أدلى بها عدة مرات خلال النزاع، كما أكد أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إتمام الاتفاق.

ألغى ترامب، الذي كان قد هدد سابقاً بضرب إيران "بقوة شديدة"، الضربات المقررة يوم الخميس، قائلاً إن المحادثات مع إيران قد أحرزت تقدماً. إلا أن وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أفادت بأن طهران لم توافق على نص أي اتفاق.

يأتي هذا بعد تصاعد التوترات في وقت سابق من هذا الأسبوع. ففي يوم الأربعاء، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، محذرةً من أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق نار.

أسعار النفط إلغاء ترامب ضربات إيران الرئيس الأمريكي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق الآن| اعرف الكيلو بكام؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

فيتامين سي

غير الليمون.. خضروات غير متوقعة غنية بفيتامين سي

الهربس

اكتشف أعراض عدوى فيروس الهربس

الأطعمة البرتقالي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الأطعمة برتقالية وحمراء اللون

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد