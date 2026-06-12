أسعار النفط تهوي دون 90 دولارا بعد إلغاء ترامب ضربات إيران

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق لإعادة تدفق النفط الخام عالميًا، بعد مؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن توصلت إلى اتفاق إطاري مع إيران، وأن "الحرب انتهت اليوم".

وفي حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت الهند، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 86.73 دولارًا، بانخفاض قدره 0.98 دولارًا أو 1.12%، بينما بلغ سعر خام برنت 89.45 دولارًا، بانخفاض قدره 0.93 دولارًا أو 1.03%.

وخلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم نائب حاكم ولاية جورجيا، بيرت جونز، الذي يخوض انتخابات حاكم الولاية، أعلن ترامب: "لا أدري إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران اليوم".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتوقع توقيع اتفاق "خلال الأيام القليلة المقبلة"، مكررًا بذلك تصريحات أدلى بها عدة مرات خلال النزاع، كما أكد أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إتمام الاتفاق.

ألغى ترامب، الذي كان قد هدد سابقاً بضرب إيران "بقوة شديدة"، الضربات المقررة يوم الخميس، قائلاً إن المحادثات مع إيران قد أحرزت تقدماً. إلا أن وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أفادت بأن طهران لم توافق على نص أي اتفاق.

يأتي هذا بعد تصاعد التوترات في وقت سابق من هذا الأسبوع. ففي يوم الأربعاء، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، محذرةً من أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق نار.