بعد غيبوبة 4 سنوات.. القصر الملكي يعلن وفاة أميرة تايلاندية عن عمر 47 عاما

أعلن القصر الملكي التايلاندي، يوم الجمعة، وفاة الأميرة باجراكيتيافا ناريندرا ديبيافاتي، الابنة الكبرى لملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعد معاناتها من مشاكل صحية متعددة ودخولها في غيبوبة لمدة أربع سنوات تقريبًا.

وكانت الأميرة قد نُقلت إلى المستشفى في ديسمبر 2022 إثر فقدانها الوعي فجأةً بسبب مشكلة في القلب أثناء زيارتها لمحافظة ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد، ونُقلت باجراكيتيافا جوًا بواسطة مروحية إلى العاصمة بانكوك لتلقي العلاج.

وأفاد بيان القصر الملكي أنها توفيت مساء الخميس، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة التهاب في البطن، والتهاب القولون، وانخفاض ضغط الدم، واضطرابات في نظم القلب، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

وُلدت باجراكيتيافا، المعروفة شعبيًا باسم الأميرة با، في 7 ديسمبر 1978، لولي العهد آنذاك فاجيرالونغكورن وزوجته الأولى الأميرة سوامساوالي.

في تايلاند، ستُخلّد ذكراها لدورها البارز في الحياة العامة، وجهودها لتحسين أوضاع السجينات، ومسيرتها الدبلوماسية.

درست القانون في جامعة كورنيل، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه، وعملت محاميةً في مكتب المدعي العام التايلاندي بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١.

من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٤، شغلت منصب سفيرة تايلاند لدى النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، قبل أن تعود إلى مكتب المدعي العام في بانكوك.

كما أسست جمعية خيرية تُعنى بحقوق السجينات، ولا سيما الحوامل منهن

في عام ٢٠١٧، عُيّنت الأميرة باجراكيتيافا سفيرةً للنوايا الحسنة لسيادة القانون في جنوب شرق آسيا من قِبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

انتقلت إلى الجيش عام ٢٠٢١، حيث مُنحت رتبة جنرال، وشغلت منصب رئيسة الأركان في قيادة الأمن الملكي.

كانت الأميرة إحدى أبناء الملك فاجيرالونغكورن الثلاثة الذين يحملون ألقابًا رسمية ويحق لهم تولي العرش بموجب الدستور.