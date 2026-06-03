تايلاند: إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا بعفو ملكي

قال وزير العدل التايلاندي روثافون ناوارات اليوم الأربعاء، إنه من المقرر إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا بموجب عفو ملكي عن المدة المتبقية من عقوبة السجن الصادرة بحقه.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن أصدر عفوا عن عدد من السجناء بمناسبة عيد ميلاد زوجته الملكة سوثيدا الذي يوافق اليوم.

وأضاف ناوارات أنه لا تزال هناك بعض الإجراءات الإدارية التي يجب استكمالها قبل إطلاق سراحه بشكل رسمي والسماح له بإزالة جهاز المراقبة الإلكتروني الذي يرتديه.

وأشارت الشبكة إلى أن شيناواترا كان متبقيا له أكثر من ثلاثة أشهر من مدة العقوبة التي تبلغ عاما واحدا، والتي كان من المقرر أن تنتهي في شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن تاكسين شيناوترا كان قطبا في مجال الاتصالات وأسس حزبه السياسي الخاص في عام 1998 وشغل منصب رئيس الوزراء من عام 2001 حتى أطاح به انقلاب عسكري في عام 2006 بينما كان في الخارج.