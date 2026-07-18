تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل خاصة بموعد نتيجة الثانوية العامة حيث انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من تصحيح امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2026 ، كما انتهت كذلك من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة 2026 ، تصحيح باقي امتحانات الثانوية العامة 2026 الخاصة بباقي المواد ، بشكل منتظم حسب جدول زمني رسمي واضح .

وعلم موقع صدى البلد أن مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 في الكنترولات حتى الآن مطمئنة ، حيث تلاحظ ارتفاع نسب النجاح في مختلف المواد.