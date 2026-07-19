إنجلترا تتقدم مبكرًا على فرنسا في صراع الميدالية البرونزية

شهدت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2026 بداية قوية من جانب المنتخب الإنجليزي، بعدما نجح ديكلان رايس في تسجيل هدف التقدم مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، ليمنح منتخب بلاده أفضلية سريعة أمام المنتخب الفرنسي في مواجهة قوية تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة.

وجاء الهدف بعد انطلاقة هجومية منظمة استغل خلالها المنتخب الإنجليزي المساحات في دفاع فرنسا، لينجح رايس في هز الشباك وإشعال أجواء المباراة منذ دقائقها الأولى، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب إلى إنهاء مشواره في البطولة بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

دخل المنتخب الإنجليزي المباراة بتشكيل ضم دين هندرسون في حراسة المرمى، بينما تكون خط الدفاع من إزري كونسا، ومارك جيهي، ودجيد سبينس، وجاريل كوانساه.

وفي خط الوسط اعتمد الجهاز الفني على ديكلان رايس، ومورجان روجرز، وإيبيريتشي إيزي، فيما قاد الهجوم الثلاثي بوكايو ساكا، وماركوس راشفورد، وإيفان توني، أملاً في تحقيق الفوز وإنهاء المشاركة في كأس العالم بأفضل صورة ممكنة.

تحمل مواجهات المنتخبين تاريخًا طويلًا من المنافسة، حيث سبق أن التقى المنتخبان في 32 مباراة بمختلف البطولات، وفقًا لإحصاءات موقع ترانسفير ماركت، قبل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2026 من كأس العالم.

وشهدت بطولة كأس العالم ثلاث مواجهات سابقة بين المنتخبين قبل لقاء اليوم، وهو ما منح المباراة طابعًا خاصًا نظرًا للتاريخ الكبير الذي يجمع الطرفين على الساحة الدولية، إضافة إلى رغبة كل منتخب في إنهاء البطولة بانتصار معنوي.

وتتطلع إنجلترا للحفاظ على تقدمها المبكر وتحويله إلى فوز يمنحها المركز الثالث، بينما يسعى المنتخب الفرنسي إلى العودة سريعًا في النتيجة وتعويض الهدف المبكر، في مواجهة مفتوحة ينتظر أن تشهد الكثير من الإثارة والندية حتى صافرة النهاية.

