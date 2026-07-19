عمرو أديب يُشيد ببطل إنقاذ أسرة الغربية: أحمد أنقذ حياة أسرة كاملة ويستحق التكريم.. فيديو

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالشاب أحمد مجدي، بطل واقعة إنقاذ أسرة سقطت سيارتها في إحدى الترع بمحافظة الغربية، مؤكدًا أنه قدّم نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية، بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ ركاب السيارة.

وخلال تقديمه برنامج «الحكاية»، وصف أديب أحمد بأنه "بطل مصري يفخر به الجميع"، مشيرًا إلى أن تدخله السريع حال دون وقوع مأساة بعدما قفز إلى المياه، وصعد فوق السيارة، وتمكن من كسر الزجاج والمشاركة في إخراج الركاب.

وقال أحمد مجدي، خلال مداخلته بالبرنامج، إنه كان في طريقه إلى القاهرة عندما شاهد الحادث، موضحًا أن شابًا آخر نزل إلى المياه قبله، وهو ما شجعه على القفز للمساعدة، حيث تمكن من كسر الزجاج الأمامي للسيارة، بينما أخرج الشاب الآخر الطفلة، وتمكن أحمد من إنقاذ الزوجة، قبل أن تغرق السيارة بالكامل.

وأوضح أحمد أنه لا يجيد السباحة بشكل كامل، لكنه لم يفكر في الأمر وقت الحادث، لافتًا إلى أن الأهالي كانوا يشجعونه ويدعون له أثناء عملية الإنقاذ.

وأشار إلى أنه حاصل على معهد مساحة، ويعمل مع والده وعمه في مجال السباكة، مؤكدًا أن أمنيته الوحيدة هي الحصول على فرصة عمل مستقرة.

وعقب المداخلة، أعلن عمرو أديب تلقي البرنامج مبادرة من المهندس محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتكريم أحمد ومنحه 100 ألف جنيه، إلى جانب 50 ألف جنيه للشاب الآخر الذي شاركه في عملية الإنقاذ، مع تكريمهما داخل مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.

وأكد أديب أن التكريم المالي وحده لا يكفي، مطالبًا بتوفير فرصة عمل لأحمد، مشددًا على أن البرنامج سيواصل جهوده حتى يحصل على وظيفة تليق بما قدمه من بطولة.