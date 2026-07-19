ضربات عقابية.. وكالة تسنيم: مقاتلات أمريكية شنت غارات جديدة على مناطق بجزيرة قشم

أفادت وكالة تسنيم بأن مقاتلات أمريكية شنت غارات جديدة على مناطق بجزيرة قشم جنوبي البلاد.

كما سبف وأن أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع انفجارات في جزيرة قشم وفي بندر عباس بعد أن شنت واشنطن موجة جديدة من الضربات التي استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية.



أصابت ستة صواريخ على الأقل جزيرة قشم، وسُمعت دوي الانفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية، حيث شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران.

لم تصدر السلطات بعد أي بيانات بشأن الهجمات، ولم يقدم المسؤولون أي معلومات حول حجم الأضرار المحتملة والإصابات.

أفادت وكالة الأنباء الحكومية إيرنا أن سكان أجزاء من بندر عباس وقشم سمعوا دوي انفجارات قبيل الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

كانت أسباب الانفجارات ومواقعها الدقيقة قيد التحقيق في البداية، لكن وكالة أنباء مهر ذكرت لاحقاً أن موقعاً بالقرب من قشم تعرض للهجوم في حوالي الساعة 3:40 صباحاً، واصفة الحادث بأنه هجوم عسكري أمريكي.

ضربات عقابية

أعلنت واشنطن أنها شنت موجة جديدة من الضربات الجوية يوم السبت ضد إيران بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) .