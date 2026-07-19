قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الذهب والمعادن تناقش تفعيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني بسوق الذهب
7 تمريرات حاسمة تهز عرش بيليه.. أوليسيه يصنع المجد الفرنسي في المونديال
بعد وفاة أحمد جلال عبد القوي.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الحجاب الحاجز
بـ 80 جنيهًا.. مفاجأة للمواطنين بشأن اللحوم الحمراء والبيض والدواجن
تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات
مصرع شخص وفقدان آخر إثر وقوع انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في اليابان
حالة جديدة.. وكيل صحة الشرقية يكلف بمتابعة عاجلة لمصاب بلدغة ثعبان في منيا القمح
مصر: قرار بلجيكا خطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي
خافيير ميلي يعانق نتنياهو .. استطلاعات: الشعب الأرجنتيني يفكر بشكل مختلف
انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية والإعدادية في المحافظات
"أوتشا" تحذر من تزايد الاحتياجات الإنسانية في لبنان مع استمرار عودة النازحين
التعليم تُحذر من خطاب مُفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الإعدادية 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية والإعدادية في المحافظات

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني
أ ش أ

انتظمت صباح اليوم/الأحد/ أعمال امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية والإعدادية بالمحافظات.

ففي محافظة دمياط ، قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن الامتحانات تسير وفق الجداول المحددة لها وإنها تسير بانتظام وأمان كاملين دون أدنى عقبات .

و أشار إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من الامتحانات.

وفي محافظة الغربية ، تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظات ، سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، للعام الدراسي 2025 / 2026 في يومها الثاني والتي بدأت امس السبت وتستمر حتى السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري ، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان وانتظامها في جميع المدارس وعدم وجود أي شكاوى .

و أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة وهي على تواصل مستمر ولحظي مع غرف العمليات الفرعية الموزعة على الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، بهدف متابعة سير الامتحانات أولاً بأول في جميع المدارس، والوقوف الفوري على أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث خلال سير اللجان، والتعامل معها بحسم وسرعة، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب داخل الفصول.

وفي محافظة بني سويف ، انتظم تلاميذ وطلاب صفوف النقل بمدارس بنى سويف داخل اللجان .

و أطمأن الدكتور محمود فولى وكيل الوزارة ببنى سويف من جميع مديري الإدارات التعليمية ومتابعي المدارس على سير الامتحانات دون أية مشكلات أو عقبات، مشيرا إلى انه من المقرر أن تنتهى امتحانات صفوف النقل يوم الأربعاء المقبل.

مرحلة الثانوية الإعدادية المحافظات امتحانات الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

منه فضالي

منة فضالي: كلابي أهم من الراجل.. والحب الحقيقي بلا مقابل

احمد جلال

منة تيسير تنعى أحمد جلال عبد القوي: عمري ما تخيلت أنك هتمشي بدري

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر «قوانين الأحوال الشخصية في مصر» لـ محمود الدسوقي

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد