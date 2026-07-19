انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية والإعدادية في المحافظات

انتظمت صباح اليوم/الأحد/ أعمال امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية والإعدادية بالمحافظات.

ففي محافظة دمياط ، قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن الامتحانات تسير وفق الجداول المحددة لها وإنها تسير بانتظام وأمان كاملين دون أدنى عقبات .

و أشار إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من الامتحانات.

وفي محافظة الغربية ، تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظات ، سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، للعام الدراسي 2025 / 2026 في يومها الثاني والتي بدأت امس السبت وتستمر حتى السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري ، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان وانتظامها في جميع المدارس وعدم وجود أي شكاوى .

و أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة وهي على تواصل مستمر ولحظي مع غرف العمليات الفرعية الموزعة على الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، بهدف متابعة سير الامتحانات أولاً بأول في جميع المدارس، والوقوف الفوري على أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث خلال سير اللجان، والتعامل معها بحسم وسرعة، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب داخل الفصول.

وفي محافظة بني سويف ، انتظم تلاميذ وطلاب صفوف النقل بمدارس بنى سويف داخل اللجان .

و أطمأن الدكتور محمود فولى وكيل الوزارة ببنى سويف من جميع مديري الإدارات التعليمية ومتابعي المدارس على سير الامتحانات دون أية مشكلات أو عقبات، مشيرا إلى انه من المقرر أن تنتهى امتحانات صفوف النقل يوم الأربعاء المقبل.