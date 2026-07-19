قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغريم إعلامي 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف سما المصري
إيهاب عبدالعال: تطبيق "رفيق" يحمي معتمري مصر ويواجه السماسرة.."خاص"
غزل المحلة يختتم معسكره بوديتي بترول أسيوط ووادي دجلة.. و8 صفقات تدعم الفريق
الفيفا يقرر رفع قضيه نادي سانت إتيان من قضايا وقف قيد الزمالك
فوق الـ 51 جنيها بيعا وشراء .. سعر الدولار في مصر الآن
اتفرج ببلاش.. قنوات مفتوحة ناقلة لـ نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من نجلها بكفر الشيخ
إيران.. ارتفاع ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية يوليو لـ 50 قتيلا و517 مصابا
القومي لحقوق الإنسان يعلن اعتذار الأمين العام عن الاستمرار في منصبه
1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
إعلام إيراني: عدوان أمريكي على أبادان جنوب البلاد
متحرش اتخانق مع زميله.. حقيقة وفاة نزيل داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة التعذيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حاتم النواوي: قطاع الصناعات الغذائية يواصل تحقيق معدلات نمو قياسية

حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
علياء فوزى

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان، ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطورات أداء القطاع، ومناقشة آليات زيادة الصادرات الغذائية، والتوسع في الأسواق الخارجية، واستغلال الفرص التصديرية الواعدة، خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل التنسيق مع المجالس التصديرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق الواعدة، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

 دعم الشركات المصدرة

وأضاف أن الصندوق يعمل على دعم الشركات المصدرة لرفع قدراتها التنافسية، من خلال تشجيع تطوير المنتجات، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها منظومة التجارة العالمية.    

وأشار النواوي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وتحويل المزايا التفضيلية التي توفرها إلى فرص تصديرية حقيقية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية، من بينها التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية الشركات للوفاء بالاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

6.8 مليار دولار صادرات قطاع الصناعات الغذائية

واستعرض اللقاء مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2025 نحو 6.8 مليار دولار، محققةً معدل نمو بلغ 12% وبزيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، لتسجل بذلك أعلى قيمة تاريخية للصادرات. كما استحوذت الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، فيما بلغت حصة الأسواق الأمريكية 6%.

و من جانبهم، استعرض قيادات المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهود تنمية القدرات التنافسية للشركات، والتي شملت تنفيذ 96 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 158 يومًا تدريبيًا استفاد منها 1011 متدربًا، وتنظيم 50 ندوة افتراضية بمشاركة 3280 مشاركًا، و12 ورشة عمل تفاعلية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمينائي السويس والإسكندرية، والتعاون مع 20 شركة من مقدمي الخدمات المتخصصة لدعم المصدرين.

وسلط المجلس الضوء على جهوده في الترويج الخارجي للمنتجات المصرية، والتي شملت المشاركة في 11 معرضًا دوليًا بمشاركة 431 شركة، وتنظيم 3 بعثات تجارية إلى جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا بمشاركة 55 شركة، إلى جانب استضافة 250 مستوردًا دوليًا على هامش معرض Food Africa، بما يسهم في تعزيز انتشار المنتجات الغذائية المصرية وزيادة فرصها التصديرية.

تنمية الصادرات صندوق تنمية الصادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية الأسواق الأوروبية تنويع الأسواق التصديرية المنتجات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

المخلل

مفاجأة.. تناول المخلل قد يخفف الشد العضلي ولكن بشروط

الكبدة بالردة

بدون ما تشرب زيت.. طريقة عمل الكبدة بالردة المقرمشة

نسبة السكر في الدم

مكمل غذائي غير متوقع يخفض السكر

بالصور

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية: أحب القراءة منذ طفولتي

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ســـيد الضـبـــع

سيد الضبع يكتب: الهرم وفيصل.. هل يليق بالجمهورية الجديدة أن تختطفهما فوضى التكاتك؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: هذا هو التصوف يا فتى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد