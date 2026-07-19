حاتم النواوي: قطاع الصناعات الغذائية يواصل تحقيق معدلات نمو قياسية

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان، ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطورات أداء القطاع، ومناقشة آليات زيادة الصادرات الغذائية، والتوسع في الأسواق الخارجية، واستغلال الفرص التصديرية الواعدة، خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل التنسيق مع المجالس التصديرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق الواعدة، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

دعم الشركات المصدرة

وأضاف أن الصندوق يعمل على دعم الشركات المصدرة لرفع قدراتها التنافسية، من خلال تشجيع تطوير المنتجات، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها منظومة التجارة العالمية.

وأشار النواوي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وتحويل المزايا التفضيلية التي توفرها إلى فرص تصديرية حقيقية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية، من بينها التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية الشركات للوفاء بالاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

6.8 مليار دولار صادرات قطاع الصناعات الغذائية

واستعرض اللقاء مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2025 نحو 6.8 مليار دولار، محققةً معدل نمو بلغ 12% وبزيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، لتسجل بذلك أعلى قيمة تاريخية للصادرات. كما استحوذت الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، فيما بلغت حصة الأسواق الأمريكية 6%.

و من جانبهم، استعرض قيادات المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهود تنمية القدرات التنافسية للشركات، والتي شملت تنفيذ 96 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 158 يومًا تدريبيًا استفاد منها 1011 متدربًا، وتنظيم 50 ندوة افتراضية بمشاركة 3280 مشاركًا، و12 ورشة عمل تفاعلية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمينائي السويس والإسكندرية، والتعاون مع 20 شركة من مقدمي الخدمات المتخصصة لدعم المصدرين.

وسلط المجلس الضوء على جهوده في الترويج الخارجي للمنتجات المصرية، والتي شملت المشاركة في 11 معرضًا دوليًا بمشاركة 431 شركة، وتنظيم 3 بعثات تجارية إلى جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا بمشاركة 55 شركة، إلى جانب استضافة 250 مستوردًا دوليًا على هامش معرض Food Africa، بما يسهم في تعزيز انتشار المنتجات الغذائية المصرية وزيادة فرصها التصديرية.