قبل مناقشته بالنواب.. أهداف مشروع قانون إنشاء جامعة كيان

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

أهداف مشروع قانون إنشاء جامعة كيان

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة (كيان) بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمى وصرحًا أكاديميًا متطورًا على أحدث النظم العالمية بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف إلى دعم جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي، حيث استهدف المشروع من إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة فى مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتكون إحدى كليات جامعة كيان.

وايضا التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمى والتدريب العلمى والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي.