شبيهَا ميسي ولامين يامال يلفتان الأنظار في العاصمة الإدارية الجديدة

نشر الإعلامي مينا ماهر مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شبيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والموهبة الإسبانية لامين يامال، خلال تواجدهما في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط تجمع كبير من الجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية معهما.

مينا ماهر

وأظهر الفيديو التفاعل الكبير مع شبيهي ميسي ويامال، حيث التف حولهما الحضور في أجواء حماسية، فيما بدا الشبه بينهما وبين النجمين العالميين واضحًا، ما جذب انتباه المتواجدين ودفع العديد منهم لتوثيق اللحظات بالصور والفيديوهات.

وأرفق مينا ماهر الفيديو بتعليق قال فيه: "شبيه ميسي وشبيه لامين يامال في العاصمة الجديدة.. يا مصر بتعمليها إزاي"، ليتداول المتابعون المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.