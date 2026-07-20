شوبير يشارك صورة ميسي ولامين يامال بعد نهائي المونديال ويعلق: احترام

لفتت لقطة إنسانية الأنظار بعد نهاية نهائي كأس العالم 2026، جمعت بين أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي والنجم الشاب لمنتخب إسبانيا لامين يامال.



وظهر اللاعب لامين يمال، وهو يحتضن ميسي بعد صافرة النهاية في مشهد عكس الروح الرياضية بين الجيل الحالي والجيل الصاعد.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير الصورة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق عليها بكلمة واحدة فقط: احترام"، وأرفقها بإيموجي قلب ومصافحة .



وكان المنتخب الإسباني قد تُوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوب الاستحواذ والسيطرة، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى سجله في كأس العالم.