برلماني: منح منبر إعلامي مصري لصحفي إسرائيلي تجاوز خطير.. وسيناء خط أحمر

أدان النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استضافة قناة القاهرة والناس للصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، واصفاً الواقعة بأنها "انزلاق مهني غير مقبول" وتجاوز لثوابت الإعلام الوطني في توقيت دقيق تمر به المنطقة.

وقال أبو هميلة، إن ما جرى على شاشة القاهرة والناس لا يمكن تبريره تحت أي مسمى مهني، موضحا أن فتح المجال أمام شخصية إسرائيلية للتحدث عن قضايا تخص الأمن القومي المصري والعربي دون رد أو تصحيح، هو تفريط في دور الإعلام كحائط صد أمام الرواية المضللة.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية، أن سيناء أرض مصرية خالصة، ارتوت بدماء أبنائنا من الشهداء، والحديث عنها بأي صورة تمس سيادتها هو عبث بالتاريخ والجغرافيا، ولا يمكن لأي منبر إعلامي مصري أن يكون ساحة لتمرير هذه الادعاءات.

تجاوز حدود التطبيع الإعلامي

وتابع أبو هميلة، أن صمت المحاور أمام هذه المزاعم يجعله مسؤولاً بشكل مباشر، لأنه ترك الضيف يروج لروايته دون مواجهة، موضحا أن هذا الأمر تجاوز حدود التطبيع الإعلامي إلى المساس بالوعي العام.

وأكد أبو هميلة أننا نثمن قرار نقابة الإعلاميين السريع بمحاسبة المسؤولين عن الحلقة، ونطالب إدارة القناة بتوضيح ملابسات ما حدث، وتقديم اعتذار واضح للرأي العام، موضحا أن الإعلام المصري مسؤول عن حماية الهوية الوطنية، وليس عن فتح المنصات لمن يشككون في حقوقنا .

واختتم أبو هميلة تصريحه قائلا، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تقف في الصف الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق العرب وعلى الإعلام أن يكون انعكاساً لهذا الموقف، لا أن يمنح مساحة لمن يحاولون العبث بحقائق التاريخ، داعيا جميع القنوات الفضائية الالتزام بالخط الوطني واحترام تضحيات الشعب المصري ودعمه الثابت للحقوق الفلسطينية المشروعة .