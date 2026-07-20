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الحرس الثوري يعلن خسائر أمريكا بالأردن والكويت.. مقـ.تل العشرات من الجنود الأمريكيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن خسائر أمريكا بالأردن والكويت.. مقـ.تل العشرات من الجنود الأمريكيين

صواريخ إيران
صواريخ إيران
محمد على

قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف في هجمات مواقع أمريكية في العقبة.

جاء ذلك في بيان أعلن الحرس فيه أن قواته استهدفت بصواريخ باليستية طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 وطائرات قيادة وسيطرة من طراز P-8 في مطار العقبة بالأردن، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق بها "أضرارًا جسيمة".

وأضاف البيان أن "الهجمات شملت أيضًا، استهداف 20 ملجأً تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة الأزرق شرقي الأردن"، متابعا: أن "العملية أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الأمريكيين".

كما سبق وذكر الحرس الثوري الإيراني: دمرنا بالمسيرات منظومة رادار للإنذار المبكر للعدو الأمريكي بقاعدة علي السالم بالكويت، واستهدفنا معدات وحظيرة للمسيرات الأمريكية من طراز إم كيو 9 بقاعدة علي السالم في الكويت.

أضاف الحرس الثوري الإيراني: هجماتنا على أهداف أمريكية بقاعدة علي السالم بالكويت جاءت ردا على الاعتداءات الأمريكية.


فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار، حاثة المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن

فيما قال التليفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد.

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