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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: التوسع في المشروعات الصناعية يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أشادت النائبة بثينة أبو زيد،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن التوسع في المشروعات الصناعية لزيادة فرص العمل، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تحقيق التنمية المستدامة.


وأوضحت "أبو زيد"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وأن التوسع في المشروعات الصناعية يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات.

تهيئة مناخ جاذب للاستثمار


وأكدت أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير البنية التحتية و المناطق الصناعية وتقديم حوافز للمستثمرين، وهو ما أسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشددة على أن استمرار دعم القطاع الصناعي يعد خطوة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.


جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسئولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية، لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الأفريقية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.


شارك في اللقاء كريم الشريف، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل في مصر وأسواق التوسع بأفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاقتصاد المناطق الصناعية البنية التحتية القطاع الصناعي زيادة الصادرات

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