إنجاز المشروعات ومتابعة تنفيذها .. تفاصيل لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمحافظ سيناء

في اطار الاجتماعات الدورية التي تجريها وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع المحافظين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية والخطط الاستثمارية بالمحافظات..

اجتماع مع محافظ جنوب سيناء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة .

وخلال اللقاء تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء جنوب سيناء ، وسرعة إنجاز المشروعات ومتابعة تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة ، وعلى رأسها مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين البيئة .

الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها، مع المتابعة الميدانية المستمرة لها وتذليل أية معوقات تواجه التنفيذ لضمان الانتهاء منها فى المواعيد المقررة، بما يضمن سرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الاعتمادات المخصصة لخطة التنمية بالمحافظة.

مشروع " جرين شرم "

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمشروع " جرين شرم " الخاص بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، و نموذج متكامل للمدن الخضراء والواجهات السياحية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التعاون والتنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء، يمثل نموذج ناجح للتكامل بين الحكومة والمحافظة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات البيئية والتنموية بالمحافظة.

تحويل المحافظة إلى نموذج وطني رائد للتحول الأخضر والسياحة المستدامة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التنسيق المشترك خلال الفترة الأخيرة أسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشروع "جرين شرم"، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم النقل المستدام، ورفع كفاءة المحميات الطبيعية، بالإضافة الى تنفيذ برامج تستهدف دعم الفنادق والمجتمع المحلي وتطبيق الحلول الذكية التي تسهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتحويل المحافظة إلى نموذج وطني رائد للتحول الأخضر والسياحة المستدامة، مؤكدة أن الجهود المشتركة أثمرت عن انضمام جنوب سيناء إلى شبكة Green Destinations العالمية، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كإحدى أبرز الوجهات السياحية المستدامة ويفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي. مشيرة إلى استمرار العمل على تشجيع مشروعات الاقتصاد الدائري، والتوسع في حلول الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر لضمان استدامة المشروعات وتعظيم مردودها البيئي والاقتصادي بما ينعكس بشكل إيجابي على أبناء المحافظة وزائريها.

محافظ جنوب سيناء

ومن جانبه أشار اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء إلى جهود المحافظة والأجهزة التنفيذية لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تم يتم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والمتابعة الميدانية الدورية لها ، كما استعرض المحافظ خلال اللقاء جهود الاستفادة من المزايا التنافسية والمقومات الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة بما يساهم فى تحسين الموارد المحلية لجنوب سيناء من القطاعات المختلفة والمساهمة فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظة .

خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمختلف المدن

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمختلف المدن بما يسهم في تحسين السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، وتوفير بيئة أكثر أمانًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة وجودة الحياة بالمدينة ، لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم حركة الاستثمار والسياحة، وربط المدن والمناطق الحيوية بشبكة طرق حديثة تلبي متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية.

منظومة التصالح على مخالفات البناء

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة جهود المحافظة فى تنفيذ منظومة التصالح على مخالفات البناء وموقف منظومة التقنين ومعدلات الإنجاز المحققة والإجراءات المتخذة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى المراكز التكنولوجية المختلفة وتسريع وتيرة العمل بهذه الملفات، تنفيذاً لتوجيهات الدولة .

وفي ختام الاجتماع أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة جنوب سيناء ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والبيئية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.