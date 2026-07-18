الضرائب تعلن عن انضمام صناع المحتوى و 200 ألف ممول بحزمة التسهيلات

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ عن انضمام 200 ألف ممول مستفيد منمنظومة التسهيلات الضريبية المبسطة.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لها اليوم، إن حزمة التسهيلات الضريبية استطاعت ضم فئات جديدة من الممولين وهم صناع المحتوي ورواد التجارة الإلكترونية، الذين لمسوا مصداقية المصلحة على أرض الواقع.

وكشفت "عبد العال" عن منح العاملين بالمصلحة حوافز جراء تحقيق أداءا قويًا للحصيلة الضريبية خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2026

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تعمل في الوقت الحالي للاستفادة من الكفاءات والكوادر البشرية من حملة الماجيستير والدكتوراه للاستفادة من أفكارهم في صياغة الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية.