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إلغاء تدريب إسبانيا الأخير قبل نهائي كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرائق تهدد نهائي كأس العالم .. الغموض يسيطر على مصير مواجهة إسبانيا والأرجنتين.. والبيت الأبيض يتدخل

كاس العالم
كاس العالم
القسم الخارجي

يكتنف الغموض مصير نهائي كأس العالم المقرر بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد، في ظل استمرار تأثير دخان حرائق الغابات الكندية على أجواء شمال شرق الولايات المتحدة، دون تأكيدات واضحة بشأن مدى انعكاس ذلك على سير المباراة.

لاعب إسبانيا يقر بوجود الدخان ويؤكد التركيز على المباراة

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أقر لاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو بشمّه ورؤيته للدخان الناتج عن الحرائق الكندية، والذي تسبب في أجواء ضبابية في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، من بينها شمال نيو جيرسي حيث سيُقام النهائي على ملعب "ميت لايف" في إيست روثرفورد.

ومع ذلك، شدد ميرينو على محاولة تجاهل هذا العامل، قائلاً يوم الجمعة: "في مباراة بأهمية نهائي كأس العالم، يجب أن نعزل أنفسنا قدر الإمكان عن العوامل الخارجية. ولحسن الحظ، نولي عناية فائقة بكل التفاصيل بفضل الاتحاد الدولي ومنظمي البطولة".

تدريبات في أجواء خطرة

أجرى المنتخب الإسباني حصته التدريبية في الهواء الطلق بمدينة إيست هانوفر بولاية نيو جيرسي يوم الخميس، رغم تصنيف جودة الهواء حينها ضمن المستويات الخطرة. وأثار ذلك قلق خبراء صحيين اعتبروا أن التدريب في مكان مغلق كان الخيار الأنسب.
 

تحسن مؤقت وتوقعات بعودة الدخان بعد الأمطار

شهدت جودة الهواء تحسناً نسبياً يوم الجمعة، مع توقعات منظمة الصحة العالمية بوصولها إلى مستوى "معتدل" في موقع المباراة. لكن عدم اليقين لا يزال قائماً مع هطول أمطار متوقعة تصل إلى 3.17 سم يوم السبت.

وحذر مارك بارينجتون، كبير العلماء في خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي، من احتمال وصول كتلة دخانية جديدة بعد المنخفض الجوي، قائلاً: "ليس من الواضح حالياً مدى وصولها إلى نيويورك أو نيوجيرسي بحلول الأحد. وإذا اشتدت الحرائق يوم السبت، فمن المرجح انطلاق المزيد من الدخان إلى الغلاف الجوي".

تحذيرات صحية من مخاطر استنشاق دخان الحرائق

أكدت دراسات طبية أن دخان حرائق الغابات، الذي يتزايد مع ارتفاع حرارة الأرض، يهاجم أجهزة الجسم كافة ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف سنوياً.

وأوضح بارينجتون أن الاستنشاق الفوري للدخان يؤدي إلى ارتفاع حاد في حالات الربو وزيادة طلبات الإسعاف، إلى جانب التهابات قد تصيب أجزاء مختلفة من الجسم. ونصح بتقليل النشاط البدني في الهواء الطلق عند تلوث الهواء، مشيراً إلى أن مرضى الجهاز التنفسي والقلب والأشخاص المصابين بالربو هم الأكثر عرضة للآثار.

البيت الأبيض يتدخل

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مسؤولين في البيت الأبيض سيعقدون اجتماعاً مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لمناقشة المخاطر الصحية المحتملة للدخان.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب "ميت لايف" المكشوف في ميدولاندز، الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية، نحو 80 ألف مشجع لحضور المباراة النهائية.

كاس العالم المونديال النهائي اسبانيا الارجنتنين

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