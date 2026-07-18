الجيش الأمريكي: مقتل جنديين في هجوم صاروخي إيراني على الأردن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 4 آخرين، فيما لا يزال جندي ثالث في عداد المفقودين، إثر هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدف قوات أمريكية في الأردن.



وذكرت "سنتكوم" أن الجنديين لقيا مصرعهما في أثناء مشاركة القوات الأمريكية وقوات حليفة في اعتراض الهجوم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن هويتيهما خلال الساعات المقبلة، كما أوضحت أن المصابين الأربعة تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية، وفق البيان، إلى 16 جنديًا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الحالية مع إيران في أواخر فبراير الماضي.



وفي السياق ذاته، اتهم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، معتبرًا أن ذلك يثبت "عدم جدوى توقيع الرئيس الأمريكي".

ووصف واشنطن بـ"الشيطان الأكبر"، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني وجبهة المقاومة لديهما دروس لن ينساها العدو الأمريكي".



من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، مضيفًا أن طهران باتت مضطرة للدفاع عن نفسها، وأن "الأعمال العدوانية الأمريكية لن تحقق أهدافها".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث كثفت واشنطن ضرباتها على مواقع وبنى تحتية إيرانية، فيما وسعت طهران نطاق هجماتها لتشمل قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة، بينها الأردن والكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان.

كما واصلت الولايات المتحدة استهداف البنية التحتية العسكرية واللوجستية في محيط مدينة بندر عباس، بما في ذلك الجسور والطرق وخطوط السكك الحديدية وشبكات الاتصالات، في محاولة لعرقلة خطوط الإمداد المؤدية إلى القاعدة البحرية الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، والتي تعد أحد أبرز مراكز العمليات البحرية الإيرانية.