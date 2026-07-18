أحمد موسى: إيران بتجهز نفسها لحرب طويلة مع أمريكا

علق الإعلامي أحمد موسى، على استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "إيران بتجهز نفسها لحرب طويلة مع أمريكا، وقد نجد إسرائيل تدخل الحرب مرة أخرى مع أمريكا ضد إيران".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ماشوفناش إيران بتستهدف عسكري أمريكي واحد، وإيران تعمل ضد العالم العربي، والخسائر تتواجد في دولنا العربية وليس في أمريكا أو إيران".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "إيران تضرب البنية التحتية في الدول العربية، وتضرب محطات مياه وكهرباء وجسور في دولنا العربية".