قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ: الزمالك خسر ذهابًا وإيابًا في آخر 3 مشاركات بدوري أبطال أفريقيا
بعد مقتل جنود أمريكيين| إسرائيل تستعد لتصعيد سريع مع إيران.. وواشنطن تحذر رعاياها حول العالم
مش هسيب طفل جاهل.. عمرو أديب يطالب بخطة وطنية لإنقاذ أطفال مصر
وزارة الزراعة ترد على فيديو «زيادة وزن الموز»: ادعاءات غير علمية تثير البلبلة
كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين
تشكيل إنجلترا وفرنسا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال
خالد طلعت يشيد بكاموش: سجل أول أهدافه بعد 5 دقائق فقط من مشاركته
أوروبا والخليج يتحدان ضد إيران: نرفض ادعاءات أي دولة بالسيادة على مضيق هرمز
أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تجسد ريادة مصر في القارة وترسخ لشراكات التنمية
حال التتويج بالمونديال.. البيت الأبيض يمنح الأرجنتين الضوء الأخضر لرفع لافتة جزر فوكلاند
أحمد الحلواني يكشف تطورات حالته الصحية لـ"صدى البلد": قطعوا صباع رجلي بسبب السكر
بيراميدز يبدأ مفاوضاته لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر.. اعرف الأسعار

سيارات سيدان
سيارات سيدان
صبري طلبه

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في أسواق السيارات المختلفة، نسبة إلى الأبعاد المتقاربة نسبيًا، إلى جانب المساحة المناسبة، بالإضافة إلى تنوع التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

دعمت ميتسوبيشي اتراج بمحرك سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 76 حصانا، و100 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بأسعار تبدأ من 740,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

تعتمد بايك يو 5 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 769,900 وصولًا إلى 974,900 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

زودت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة 675,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك 4 سلندر رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 810,000 جنيه.

جيلي امجراند

جيلي امجراند

حصلت السيارة جيلي امجراند على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 839,000 و 939,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أرخص السيارات أرخص السيارات 2026 سيارات سيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقي وياسر جلال يتقدمان حضور نجوم الفن في حفل زفاف ابنة صبحي خليل بالقاهرةفي حفل زفاف ابنة صبحي خليل بالقاهرة

أشرف عبد الباقي وياسر جلال يتقدمان حضور نجوم الفن في حفل زفاف ابنة صبحي خليل بالقاهرة

راغب علامة وعبير نعمة يختتمان مهرجان تيميتار في المغرب

راغب علامة وعبير نعمة يختتمان مهرجان تيميتار في المغرب

النجم لؤي

لؤي يعود بقوة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد يضم 10 أغنيات.. خاص

بالصور

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد