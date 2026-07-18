أرخص 5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر.. اعرف الأسعار

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في أسواق السيارات المختلفة، نسبة إلى الأبعاد المتقاربة نسبيًا، إلى جانب المساحة المناسبة، بالإضافة إلى تنوع التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

دعمت ميتسوبيشي اتراج بمحرك سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 76 حصانا، و100 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بأسعار تبدأ من 740,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

تعتمد بايك يو 5 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 769,900 وصولًا إلى 974,900 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

زودت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة 675,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك 4 سلندر رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 810,000 جنيه.

جيلي امجراند

جيلي امجراند

حصلت السيارة جيلي امجراند على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 839,000 و 939,000 جنيه.