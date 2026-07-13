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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا أفالون تنطلق مجددًا.. نسخة 2027 فيس ليفت الجديدة

تويوتا أفالون 2027 فيس ليفت
تويوتا أفالون 2027 فيس ليفت
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تواصل تويوتا تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد أن كشفت الستار عن أفالون المحدثة، والتي جاءت بالتعاون مع شركة فاو، ويمنح التحديث الجديد للسيارة مظهراً أكثر حداثة مع المحافظة على هويته الأساسية، حيث تعد أفالون من أبرز سيارات تويوتا في السوق الصينية عن فئة السيدان.

تويوتا أفالون وخيارات المحرك

يحافظ طراز تويوتا أفالون 2027 فيس ليفت على تنوع خيارات المحركات، إذ تتوفر السيارة بمحرك بنزين يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصاناً.

كما تقدم تويوتا نسخة هجينة تعتمد على منظومة HEV، تصل قوتها الإجمالية إلى 184 حصاناً، وهو ما يساهم في تحقيق توازن بين الأداء واستهلاك الوقود، وتتميز هذه النسخة بمعدل استهلاك منخفض يبلغ 4.31 لتر لكل 100 كيلومتر.

تويوتا أفالون 2027

تصميم تويوتا أفالون 2027

حصلت أفالون 2027 على مجموعة من اللمسات التصميمية التي منحتها حضوراً أكثر عصرية، إذ يبرز في الواجهة الأمامية شبك كبير يتضمن قضباناً رأسية تمنح السيارة مظهراً أكثر قوة، إلى جانب مصابيح أمامية حادة تعتمد تقنية LED وجاء تصميمها مستوحى من شكل حرف C، وهو ما يضيف طابعاً مميزاً للواجهة الأمامية.

تويوتا أفالون 2027

كما زودت السيارة تويوتا أفالون بمرايا جانبية كهربائية مدمجة مع إشارات انعطاف، لتجمع بين الوظيفة العملية والمظهر العصري، مع الحفاظ على الخطوط الانسيابية التي اشتهرت بها أفالون، كما تقدم تويوتا السيارة بأبعاد تختلف وفقاً للإصدار، حيث يتراوح طول الهيكل بين 4,990 مم و5,055 مم، كما ترتكز السيارة على عجلات بقياسي 17 و18 بوصة بحسب الفئة.

تويوتا أفالون 2027

تحديث تويوتا أفالون في السوق الصينية

يبدو أن تويوتا قد حرصت على تقديم نسخة فيس ليفت 2027 لمواصلة تطوير أحد أهم طرازاتها في السوق الصينية، خاصة مع اشتداد المنافسة في فئة سيارات السيدان، فقد ركزت التحديثات على تحسين التصميم الخارجي مع الإبقاء على خيارات المحركات التي أثبتت حضورها، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الوقود في النسخة الهجينة. 

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