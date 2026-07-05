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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تطرح كورولا كروس الجديدة وهذا سعرها عالميًا

تويوتا كورولا كروس
تويوتا كورولا كروس
صبري طلبه

احتفالًا بمرور 60 عامًا على إطلاق اسم كورولا، كشفت تويوتا اليابانية عن إصدار خاص جديد من كورولا كروس في السوق اليابانية يحمل اسم Corolla Cross Z Adventure، وذلك ضمن سلسلة من الإصدارات التي تهدف إلى إحياء هذه المناسبة.

ويأتي الطراز الجديد بتحديثات في المظهر الخارجي مع مجموعة من اللمسات الخاصة التي تميزه عن النسخ التقليدية، مع الحفاظ على منظومة الدفع الهجينة التي تعتمد عليها السيارة، لتواصل تويوتا توسيع خياراتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

تويوتا كورولا كروس والأداء الفني

يعتمد الإصدار الجديد من كورولا كروس على منظومة هجينة، تضم محرك بنزين مكونًا من 4 أسطوانات بسعة 1.8 لتر يستطيع أن يضخ قوة قدرها 97 حصانًا، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 94 حصانًا، وتعمل هذه المنظومة مع نسخة الدفع الأمامي.

تويوتا كورولا كروس

تصميم تويوتا كورولا كروس Z Adventure

حصلت كورولا كروس Z Adventure على واجهة أمامية بشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، وتتوفر السيارة بعدة خيارات لونية تشمل الأسود، والميكا، والأخضر الكاكي، والبني، والأبيض اللؤلؤي، إلى جانب عجلات قياس 17 بوصة.

إصدار خاص لسيارة تويوتا كورولا

يمثل إصدار Z Adventure أحد النسخ الخاصة التي قدمتها تويوتا احتفاءً بتاريخ كورولا، حيث يركز على تقديم عناصر تصميم تمنحه شخصية مستقلة داخل مجموعة كورولا كروس، مع الحفاظ على الأسس الفنية التي تعتمد عليها السيارة، ويأتي ذلك ضمن توجه الشركة اليابانية نحو تقديم نسخ محدودة أو خاصة في المناسبات المهمة، مع إدخال تعديلات تميزها من حيث الشكل وبعض التجهيزات.

تويوتا كورولا كروس

أسعار كورولا كروس الجديدة في اليابان

تبدأ أسعار تويوتا كورولا كروس الجديدة في اليابان من 3,613,500 ين، بما يعادل نحو 22,400 دولار، أما فئة GR Sport الأعلى تجهيزًا فيصل سعرها إلى 4,077,700 ين، أي ما يعادل نحو 25,300 دولار.

ويبدأ سعر Corolla Cross Z Adventure E-Four، من 3,921,500 ين، وهو ما يعادل قرابة 24,300 دولار، بينما يصل سعر نسخة Z Adventure Set إلى 4,218,500 ين، أي ما يقارب 26,100 دولار أمريكي.

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