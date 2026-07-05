تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل تداول صورة من امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 مصورة من داخل “الحمام” حيث حالة من الجدل أثيرت على فيس بوك ، بعد تداول صورة من امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 مصورة من داخل “الحمام”.

حيث أثارت هذه الصورة جدلا واسعا على فيس بوك ، وجاءت جميع التعليقات مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتحقيق الفوري في هذه الصورة ، متساءلين : لو ده طالب طلع بالأسئلة ازاي من جوه اللجنة ..ننتظر بيان من التعليم للتوضيح

وأضافت إيمان عبد اللطيف أنه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه بعد تتبع هذه الصورة تبين أن مصورها مراقب بإحدى اللجان ، وتم ضبطه لإتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

وانتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من آداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ومن جانبه .. أكد محمد الخولي معلم اللغة الإنجليزية ، أن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم جاء “ كويس جدا”

وقال محمد الخولي : معظم امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم جاء من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم

وشهدت اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، آداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .