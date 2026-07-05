دقائق من الرعب داخل مركز تجميل التجمع.. القصة الكاملة لإصابة 4 سيدات وضبط صاحبة المكان

بدأ يوم العمل داخل مركز التجميل في التجمع داخل أحد الكمبوندات بالقاهرة الجديدة هادئًا كأي يوم عادي، حيث حضرت العاملات لاستقبال الزبائن وإنجاز مهامهن اليومية، دون أن يتوقع أحد أن يتحول المكان في لحظات إلى مسرح لحادث مروع.

فجأة دوى انفجار عنيف داخل مركز حواء الطبي للتجميل إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، لتتعالى صرخات الاستغاثة وسط حالة من الذعر، بينما هرع الموجودون لمحاولة إنقاذ المصابات قبل وصول فرق الإنقاذ.

3 سيدات وموظفة

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاث سيدات يحملن جنسيات أجنبية، إلى جانب موظفة إدارية، بإصابات متفرقة، حيث جرى نقلهن على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على الموقف ومعاينة مكان الانفجار.

وكشفت المعاينة الأولية أن انفجار أنبوبة البوتاجاز كان سبب الحادث، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابساته، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وفي إطار الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صاحبة مركز "حواء الطبي" للتجميل الكائن داخل أحد الكمبوندات بالقاهرة الجديدة، لاستكمال التحقيقات والوقوف على مدى مسؤوليتها عن الحادث، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية.