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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور علي جثة خمسيني بعد 3 أيام من وفاته داخل مسكنه في بني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي
بني سويف : محمد عبدالحليم

​عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، على جثة شخص في العقد الخامس من عمره داخل مسكنه بمنطقة حي الأزهري التابع لمدينة بني سويف. 

وجاء الاكتشاف بعد مرور نحو ثلاثة أيام على وفاته، إثر ورود بلاغات من الجيران تفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

​بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من أهالي وسكان منطقة حي الأزهري، يشيرون فيه إلى اختفاء أحد جيرانهم لعدة أيام متتالية، مع انبعاث رائحة نفاذة وغريبة من داخل شقته. وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمطبخ الشقة وفحص الأمر.

​بالفحص والمعاينة داخل الشقة السكنية، عثرت القوات على جثة القاطن بها، وتبين أنه يُدعى "ش. ف. ع." ويبلغ من العمر 47 عاماً. وأشارت التحريات الأولية والمعاينة الظاهرية للجثمان إلى أن الوفاة قد حدثت قبل نحو 72 ساعة من وقت العثور عليه، مما أدى إلى بدء تحلل الجسد وانبعاث الرائحة التي نبهت الأهالي.

​تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى التخصصي  بواسطة سيارة إسعاف، وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

​وأصدرت جهات التحقيق عدة قرارات  لبيان ملابسات الحادث وهي انتداب الطب الشرعي  لبيان الصفة التشريحية للجثة وتحديد السبب الفني والحقيقي للوفاة.

​و تكليف رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات المكثفة حول الواقعة لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

​و استدعاء أسرة المتوفى والمحيطين به وسكان العقار لسماع أقوالهم وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة قبل التصريح بدفن الجثة.

بني سويف الازهري أمن بني سويف

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