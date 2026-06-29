وكيل تعليم بني سويف يوجه بتحليل نتائج الامتحانات ومتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي.. صور

عقد الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف لقاءً مع موجهي عموم المواد الدراسية، والأنشطة لمناقشة نتائج الامتحانات وآليات تطوير الأداء التعليمي

وأكد وكيل الوزارة أهمية إجراء تحليل دقيق لنتائج الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس، للوقوف على نقاط القوة والضعف والاستفادة منها في وضع الخطط المناسبة لتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

كما وجه بمتابعة تنفيذ البرامج العلاجية المقدمة للطلاب، والتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة، مع إعداد تقارير دورية لقياس مدى الاستفادة منها، بما يسهم في رفع المستوى التعليمي وتحسين نواتج التعلم.

جاء ذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية، والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية ومديري المراحل التعليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني المستمر للمدارس، بما يحقق جودة العملية التعليمية ويعزز من أداء الطلاب خلال المرحلة المقبلة.