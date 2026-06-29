جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف في ملفات النظافة والإشغالات ومواجهة التعديات

واصلت الوحدات المحلية، بمراكز ومدن محافظة بني سويف ، تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، وذلك من خلال متابعة مستمرة لكافة القطاعات الحيوية بالمراكز والمدن والقرى.

ففي مركز ومدينة الواسطى، تابع علي يوسف رئيس المركز أعمال حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات، حيث شملت شوارع مركز الشرطة وسعد زغلول وجمال عبد الناصر الثانوية وأحمد عرابي وطراد النيل، وأسفرت عن رفع الباعة الجائلين والإشغالات والمعروضات التجارية، مع المرور على المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية العامة للتأكد من خلو محيطها من أية تجاوزات. كما تم التحفظ على عدد من الاستاندات والطاولات والمقاعد والموازين والأخشاب واللافتات الإعلانية غير المرخصة، وإزالة التاندات المخالفة أمام المحال التجارية والتحفظ على برانيك الفاكهة.

وفي ملف التعديات، تم إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي بقرى قمن العروس وإنفسط وميدوم ضمن أعمال الموجة 29، كما واصلت الوحدة المحلية بقرية الميمون أعمال رفع القمامة والمخلفات من الطريق الدائري وكوبري المستشفى وكوبري الجزيرة وغرب الجسر وطريق الميمون ومحيط محطة الصرف الصحي، بالإضافة إلى جمع المخلفات المنزلية بقرى الميمون وإطواب وميدوم وإنفسط ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي.

وفي مركز ومدينة الفشن، كثفت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح جهودها في منظومة النظافة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من شوارع طراد النيل والبحر الأعظم وسعد زغلول والشيخ غنيم والإبراهيمية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس التي تُعقد بها امتحانات الثانوية العامة، كما تم إزالة حالات تعدٍ بمدينة الفشن، فيما استقبل رئيس المركز المواطنين للاستماع إلى شكواهم وإيجاد حلول لها، خاصة فيما يتعلق بمشكلة المياه الجوفية وملف التصالح في مخالفات البناء.

وفي مركز ومدينة ببا، عقد أحمد علاء الدين فؤاد رئيس المركز اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التنفيذية ورؤساء الوحدات القروية للتنسيق بشأن حملة اليوم العالمي للتبرع بالدم بمستشفى المودة، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بشوارع التحرير والشباب ومستشفى المودة والدريسة والحدادين وكازبلانكا والإدارة التعليمية والمدارس وشارع 11 وحيدر وخلف الاستراحة والعمدة ومعمل البرج والمطحن بفابريقة ببا، مع تفريغ الحاويات ورفع المخلفات، كما تمت متابعة حملات رفع الإشغالات بمدخل كوبري فابريقة ببا وشارع الشباب، بينما نفذت الوحدة المحلية بقرية سدس حملات نظافة بمدخل القرية وشارع الوحدة المحلية ومركز الشباب ووسط القرية، كما شهدت قرية الجزيرة رفع التراكمات بطريق عوامة الليمون وطريق الرملة والشوارع الرئيسية، فيما قامت الوحدة المحلية بقمبش بأعمال النظافة بمدخل القرية من الناحية الشرقية وطريق المحيط.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، عقدت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق اجتماعًا مع نواب رئيس المركز وقيادات المجلس التنفيذي استعدادًا لفعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، كما تمت متابعة سير العمل بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية لتسريع معدلات الإنجاز بملفات التصالح والتقنين، إلى جانب استمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التقدم بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة واستكمال ملفات التصالح، فضلاً عن متابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما واصلت الوحدات القروية أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل، حيث شملت شارع الجيش وأبو بكر الصديق ومنطقتي المنشية والشامية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي. كما عقدت الوحدة لقاءً مفتوحًا مع أهالي قرية إشمنت لبحث شكوى خاصة بملف التصالح والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أسبابها، فيما تم إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية دنديل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.