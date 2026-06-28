مصرع صيدلي شاب سقط من عقار في بني سويف

لقي صيدلي، يبلغ من العمر 27 عامًا، مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من علو بأحد العقارات في شارع حلمي الملط بمدينة بني سويف.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بسقوط شاب من علو بشارع حلمي الملط، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الشاب فارق الحياة في مكان الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وتبين أن المتوفى يُدعى «إسلام. م» 27 عامًا، ويعمل صيدليًا.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.