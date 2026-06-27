رئيس جامعة بني سويف : افتتاح مشروعات التخرج بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

اعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، افتتاح كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ، فعاليات عروض مشروعات التخرج لطلابها بأقسام علوم المواد وتكنولوجيا النانو وعلوم وهندسة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية وعلوم البيئة ورقابة الجودة وكيمياء وتكنولوجيا صناعة الأسمنت، حيث ترتكز هذه المشروعات على البحوث البينية الداعمة للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة، ان الفعاليات تضمنت عرض مجموعة من أبرز المشروعات البحثية التي قدمها الباحثين ، منها المواد النانومترية في تطبيقات طب الفم والأسنان، المواد النانومترية المستدامة لتنقية المياه، الحلول الذكية للحد من تغير المناخ، حلول مبتكرة لتغليف الغذاء الصحي، الأغشية النانومترية لمعالجة المياه، الحلول المستدامة لضمان جودة صناعة الزبادي، الاقتصاد الدائري والتحويل المستدام لشرش اللبن، تحديث المباني الذكية على أسس الاستدامة، والجيل الثالث من الخلايا الشمسية بمعامل ثبات متميز نحو تسويق أفضل وبيئة مستدامة

.

واشارت الدكتوره سماء الدق عميد الكلية إلى أن هذه المشروعات شارك فيها 10 طلاب في تخصص النانوتكنولوجي، و18 طالبًا في التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية، و17 طالبًا في علوم البيئة ورقابة الجودة، و5 طلاب في الطاقة المتجددة، لافتة إلى ان المشروعات تعكس التزام الكلية بتوظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الابتكار والتطبيقات العملية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.