مجلة جامعة بني سويف على خريطة المجلات المتميزة

حققت مجلة Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences تطورًا ملحوظًا في مؤشرات تقييمها الدولي على قاعدتي Scopus وWeb of Science خلال العام الحالي، وذلك تحت إشراف جامعة بني سويف وباستضافة دار النشر العالمية Springer، بما يعكس التزام الجامعة بتطبيق المعايير الدولية في نشر البحوث العلمية.

يأتي ذلك في إطار التقدم المتواصل لمنظومة النشر العلمي بجامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، ان نتائج التقييم أظهرت ارتفاع مؤشر CiteScore بقاعدة Scopus من 4.9 إلى 6.3 مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع معامل التأثير (Impact Factor) بقاعدة Web of Science من 2.6 إلى 3.1، وهو ما يعكس زيادة معدلات الاستشهاد العلمي بالأبحاث المنشورة بالمجلة واتساع نطاق انتشارها وتأثيرها على المستوى الدولي.

وأضاف انه على صعيد التصنيفات التخصصية، جاءت المجلة في المركز 32 من 253 في مجال Agricultural and Biological Sciences ضمن الشريحة الأولى (Q1)، كما احتلت المركز 88 من 466 في مجال Medicine ضمن (Q1)، فيما سجلت المركز 56 من 191 في مجال Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics ضمن الشريحة الثانية (Q2) في تصنيفات قاعدة Scopus.

وأشار إلى تصنيفات Web of Science، حيث حققت المجلة المرتبة 41 من 140 وفق معيار (Rank by JIF)، والمرتبة 50 من 140 وفق معيار (Rank by JCR)، ضمن تصنيف Q2 في مجال Multidisciplinary Sciences.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار مجلة جامعة بني سويف في تعزيز موقعها ضمن الدوريات العلمية الدولية المرموقة، بما يدعم توجه الجامعة نحو التميز في النشر العلمي ورفع تصنيفها في مؤشرات الأداء البحثي على المستوى العالمي.

ويأتي هذا التقدم في إطار منظومة عمل متكاملة، حيث يقود الدكتور أسامة محمد أحمد رئيس تحرير المجلة إدارة العملية التحريرية وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن كفاءة التحكيم العلمي وانتظام النشر.

ويُذكر أن المجلة بدأت رحلتها في عالم النشر العلمي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث قاد الدكتور سامح فكري أبو زيد الجهود الأولى لنشأة المجلة ووضع توجهها العام، ويقود فريق التحرير حاليا الدكتور أسامة محمد ويعاونه هيئة تحرير من علماء جامعة بني سويف حيث يشرفون على استقبال الأبحاث العلمية ومراجعتها طبقا للمعايير الدقيقة للنشر العلمي ثم عملية الإرسال للمحكمين المتخصصين من كافة أنحاء العالم لتحكيم الأبحاث قبل نشرها، ويمثل تلك الهيئة الدكتور شوقي أبو الحديد.