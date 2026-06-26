قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة المعاشات.. طريقة معرفة القيمة الجديدة قبل الصرف
انتشال 5 جـ ثث من موقع انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بجبل القوصية في أسيوط
طفرة غير مسبوقة.. خبير يكشف كيف غيّرت الدولة خريطة الإسكان في مصر منذ 2014
جيش الاحتلال يسقط منشورات على جنوب لبنان ويطالب السكان بالابتعاد
تردد القنوات المجانيه لاذاعه مباراة مصر وايران في كأس العالم
وجه رسائل دعم لفضل شاكر.. وائل جسار يحيي حفلا ساهرا في القاهرة
حكم قضاء الصلوات الفائتة لسنين طويلة.. الإفتاء توضح
تصريح استفزازي.. بن غفير: سأصبح أصلع إذا قصصت شعرة مقابل هدم منزل فلسطيني
11 مليون دولار مكافأة التأهل لدور الـ32 بكأس العالم 2026
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تدخل مرحلة حاسمة.. تمديد جديد وسط خلافات حول الانسحاب ووقف التصعيد
هل يطرق "الحر الكبير" أبواب مصر؟.. القصة الكاملة وراء موجة الصيف والقبة الحرارية
المعاشات وألبان الأطفال وأسعار الإنترنت.. طلبات إحاطة أمام البرلمان الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلة جامعة بني سويف على خريطة المجلات المتميزة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

حققت مجلة Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences تطورًا ملحوظًا في مؤشرات تقييمها الدولي على قاعدتي Scopus وWeb of Science خلال العام الحالي، وذلك تحت إشراف جامعة بني سويف وباستضافة دار النشر العالمية Springer، بما يعكس التزام الجامعة بتطبيق المعايير الدولية في نشر البحوث العلمية.

يأتي ذلك في إطار التقدم المتواصل لمنظومة النشر العلمي بجامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، ان نتائج التقييم أظهرت ارتفاع مؤشر CiteScore بقاعدة Scopus من 4.9 إلى 6.3 مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع معامل التأثير (Impact Factor) بقاعدة Web of Science من 2.6 إلى 3.1، وهو ما يعكس زيادة معدلات الاستشهاد العلمي بالأبحاث المنشورة بالمجلة واتساع نطاق انتشارها وتأثيرها على المستوى الدولي.

وأضاف انه على صعيد التصنيفات التخصصية، جاءت المجلة في المركز 32 من 253 في مجال Agricultural and Biological Sciences ضمن الشريحة الأولى (Q1)، كما احتلت المركز 88 من 466 في مجال Medicine ضمن (Q1)، فيما سجلت المركز 56 من 191 في مجال Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics ضمن الشريحة الثانية (Q2) في تصنيفات قاعدة Scopus.

وأشار إلى تصنيفات Web of Science، حيث حققت المجلة المرتبة 41 من 140 وفق معيار (Rank by JIF)، والمرتبة 50 من 140 وفق معيار (Rank by JCR)، ضمن تصنيف Q2 في مجال Multidisciplinary Sciences.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار مجلة جامعة بني سويف في تعزيز موقعها ضمن الدوريات العلمية الدولية المرموقة، بما يدعم توجه الجامعة نحو التميز في النشر العلمي ورفع تصنيفها في مؤشرات الأداء البحثي على المستوى العالمي.

ويأتي هذا التقدم في إطار منظومة عمل متكاملة، حيث يقود الدكتور أسامة محمد أحمد رئيس تحرير المجلة إدارة العملية التحريرية وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن كفاءة التحكيم العلمي وانتظام النشر.

ويُذكر أن المجلة بدأت رحلتها في عالم النشر العلمي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث قاد الدكتور سامح فكري أبو زيد الجهود الأولى لنشأة المجلة ووضع توجهها العام، ويقود فريق التحرير حاليا الدكتور أسامة محمد ويعاونه هيئة تحرير من علماء جامعة بني سويف حيث يشرفون على استقبال الأبحاث العلمية ومراجعتها طبقا للمعايير الدقيقة للنشر العلمي ثم عملية الإرسال للمحكمين المتخصصين من كافة أنحاء العالم لتحكيم الأبحاث قبل نشرها، ويمثل تلك الهيئة الدكتور شوقي أبو الحديد.

بني سويف جامعة بني سويف مجلة علمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الاهلي

العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

معاشات

15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟

ترشيحاتنا

ميرنا وليد

ميرنا وليد: المسرح خدني من التليفزيون.. خاص

وليد توفيق

وليد توفيق يطرح أحدث أغنياته الخليجية "شكثر مشتاق" بطريقة الفيديو كليب

ياسر جلال ويحيي الفخراني

ياسر جلال يحضر لملك لير ويقبل يد يحيي الفخراني .. صور

بالصور

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد