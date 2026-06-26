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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. إزالة 336 حالة إشغال وتحرير 13 محضرا لعدم إعلان الأسعار

ازالة اشغالات ببني سويف
ازالة اشغالات ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملاتها اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة التعديات والإشغالات، ومتابعة ملفات التصالح، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري.

في مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المدينة سير العمل بالمركز التكنولوجي، كما نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات من عدد من الشوارع والميادين، شملت شوارع المدارس، وبدرخان، وبورسعيد، والجمهورية، وصلاح سالم، وصفية زغلول، والدريسة، والطريق الدائري، وطريق السادات، وكورنيش النيل، ومحمد سيد عيد بالحميات، وشارع حافظ كما تمت أعمال تقليم الأشجار ورفع المخلفات ونظافة ميدان مولد النبي، فيما تواصلت أعمال النظافة بالقرى، وتم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية بني موسى التابعة للوحدة المحلية بإبشنا.

وفي مركز ناصر، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تحسين الخدمات، حيث نفذت بالتنسيق والتعاون مع إدارة التموين حملة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، كما تم المرور على الأسواق وتحرير 13 محضرًا متنوعًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وتابع مجلس قروي دلاص أعمال شفط مياه الصرف الصحي بقرية طنسا، وصيانة أعمدة الكهرباء، وتسليم جزء من شبكات الصرف الصحي لشركة المياه، إلى جانب استقبال مسؤولي صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ حملة توعوية للمواطنين.

وفي مركز الفشن، نفذت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ مدحت صلاح حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة ورفع 336 حالة إشغال متنوعة من ميدان بورسعيد وشارع الجيش والإبراهيمية والطريق الدائري، شملت تاندات ولافتات عشوائية وتعديات على الأرصفة وباعة جائلين، علاوة على إزالة عدد من حالات التعدي بالقرى ضمن الموجة الحالية للإزالات.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع العميد أحمد علاء الدين أعمال النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت التحرير، والمعهد الديني، وطراد النيل، ومكي، والشيخ يس، والمقدس يونان، وبنك مصر، والعمدة، وخورشيد، وخلاف، ووهبة، وأسعد، وسعد زغلول، بالإضافة إلى الشوارع الجانبية، كما تم متابعة أعمال اللجان الفنية للتصالح لإنهاء الملفات، ونفذت إدارة الحدائق أعمال تهذيب الأشجار، فيما واصلت الوحدات القروية حملات النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، كثفت الوحدة المحلية جهودها تحت إشراف أحمد توفيق في رفع الإشغالات بشارع ترعة السلطاني ومحيط مستشفى إهناسيا التخصصي وشارع جمال عبد الناصر حتى مدخل المدينة، مع التحفظ على المضبوطات، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة منصور التابعة لقرية منشأة كساب والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب استمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال ملفات التقنين والتصالح، ومتابعة إزالة التعديات، وأعمال تمهيد الطرق، وصيانة الإنارة، ورفع المخلفات، والتصدي لمخالفات البناء.

بني سويف الفشن الواسطي

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