جولات مفاجئة لمتابعة العمل في وحدتي باروط والحلابية الصحية بـ بني سويف

بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نفذ فريق من إدارة الرعاية الأساسية، تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف، مدير الإدارة، جولة ميدانية على وحدتي باروط والحلابية التابعتين لإدارة بني سويف الصحية، اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية الوحدتين لتقديم الخدمات الصحية.

وضم فريق المرور الدكتورة منى عبد الحسيب، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، وسلوى مراد، مفتشة تمريض، ونشوى محمد، عضو إدارة الرقابة الداخلية والحوكمة، وعبير فكري، مفتشة تمريض.

وشملت الجولة التأكد من تواجد النوبتجيات بالوحدات الصحية، ومراجعة توافر الأدوية والأمصال بقسم الطوارئ، إلى جانب فحص توافر المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان، والحرص على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة على مدار الساعة.