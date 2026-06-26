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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يُنيب رئيس مركز ناصر في افتتاح مسجد عمر بن الخطاب ببني زايد

إفتتاح مسجد ببني سويف
إفتتاح مسجد ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ناصر شوقي هاشم، في افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية بني زايد، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

و أقيمت شعائر صلاة الجمعة"عقب الافتتاح"بالمسجد المقام على مساحة 730 متر مربعاً " صيانة ورفع كفاءة" وبتكلفة 850ألف جنيهًا "جهود ذاتية "وذلك في حضور محمد فاروق يوسف عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ خميس محمد قياتي مدير أوقاف ناصر، ومحسن عيد سكرتير الوحدة المحلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأهالي القرية.

بني سويف مركز ناصر اوقاف بني سويف

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