3200 خدمة مجانية والكشف على 1053 مريضا خلال قافلة علاجية بقرية تزمنت الشرقية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية مجانية بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، على مدار يومي 24 و25 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة. وذلك في إطار تنفيذ سياسة القوافل العلاجية للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضحت المديرية في تقرير لها أن القافلة ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات طبية شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والأسنان، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1053 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأشارت إلى أن القافلة قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية متنوعة، تضمنت إجراء 111 تحليل دم، و75 تحليل طفيليات و13 حالة أشعة عادية، و55 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تحويل حالتين لإعداد تقارير علاج على نفقة الدولة، وتحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت القافلة أيضًا تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات: متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والاستخدام الرشيد للأدوية، إلى جانب رسائل التوعية الخاصة بمبادرة 365 يوم سلامة.

وفي إطار مبادرات الصحة العامة، تم إجراء 302 فحص للكشف المبكر عن مرضى الضغط والسكر، ليصل إجمالي الخدمات الطبية والتوعوية التي قدمتها القافلة إلى 3206 مواطنين.