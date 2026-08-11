نيروز أبو زيد تكشف لصدى البلد كواليس أغنية «دقة» لعزيز مرقة وحودة

كشفت المخرجة نيروز أبو زيد تفاصيل كواليس فيديو كليب أغنية «دقة»، التي تجمع المطربين عزيز مرقة وحودة، وذلك في تصريحات لموقع «صدى البلد»، موضحة أن العمل يحمل أجواء صيفية مبهجة ورومانسية، ويعتمد على تقديم حالة من البهجة والطاقة الإيجابية للجمهور.

وقالت نيروز أبو زيد إن أغنية «دقة» جاءت في إطار تجربة فنية مختلفة، موضحة أن الفريق حرص منذ البداية على تقديم عمل يجمع بين العالم الموسيقي الخاص بكل من عزيز مرقة وحودة،.

وأوضحت المخرجة أن الفكرة الأساسية كانت أن يغني عزيز مرقة وحودة بطريقة متقاربة، بحيث يأخذ كل منهما من الآخر نوعه الموسيقي، وهو ما ساهم في خلق حالة موسيقية جديدة ومختلفة تجمع بين أكثر من لون غنائي.

وأضافت نيروز أبو زيد أن تصوير الفيديو كليب اعتمد بشكل أساسي على إظهار حالة البهجة التي تحملها الأغنية، إلى جانب تقديم أجواء صيفية وشبابية تتناسب مع طبيعة العمل وكلماته، لافتة إلى أن الصورة جاءت مكملة للحالة الموسيقية والرومانسية التي تقدمها «دقة».

ويذكر أن كان المطربان عزيز مرقة وحودة قد طرحا أول فيديو كليب غنائي يجمعهما معًا، بعنوان «دقة»، في تجربة فنية جديدة تمزج بين الأسلوب الموسيقي المميز لكل منهما.

وتأتي أغنية «دقة» من كلمات أحمد الجوكر، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، ومن إخراج نيروز أبو زيد، وإنتاج شركة «GAMMA ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

وصُوّر ديو «دقة» على طريقة الفيديو كليب داخل أحد المنتجعات السياحية، في أجواء صيفية وشبابية، حيث تدور فكرة العمل حول أجواء الحب والدلع والغزل، بما يتناسب مع طبيعة الأغنية التي تحمل طابعًا خفيفًا ومبهجًا.

وحرصت نيروز أبو زيد خلال تنفيذ الكليب على توظيف الأجواء البصرية لخدمة الحالة التي تقدمها الأغنية، من خلال التركيز على البهجة والطاقة الإيجابية، إلى جانب إبراز التناغم بين عزيز مرقة وحودة خلال ظهورهما معًا.

وتعكس الأغنية حالة من المزج بين ثقافتين موسيقيتين مختلفتين، إذ يلتقي الأسلوب العصري الذي يقدمه عزيز مرقة مع اللون الشعبي المصري الذي يتميز به حودة، لتخرج التجربة في شكل ديو غنائي يحمل طابعًا مختلفًا.

وكان عزيز مرقة وحودة قد قدما أغنية «دقة» معًا للمرة الأولى بشكل «لايف» أمام الجمهور، خلال حفلهما على مسرح المدرج الروماني في الأردن، وذلك قبل طرح الفيديو كليب رسميًا.

وشهد تقديم الأغنية تفاعلًا من الجمهور، خاصة مع حالة المزج بين اللون الموسيقي الذي يقدمه كل من المطربين، وهو ما مهّد لطرحها لاحقًا في صورة فيديو كليب يجمعهما للمرة الأولى.

ويأتي طرح «دقة» ليؤكد اتجاه الفنانين إلى تقديم تجارب موسيقية مختلفة تقوم على الدمج بين الأنماط والألوان الغنائية، حيث يجمع العمل بين التجربة الموسيقية المختلفة لعزيز مرقة واللون الشعبي الذي يتميز به حودة.

ومن خلال الكليب، قدمت نيروز أبو زيد رؤية بصرية تتماشى مع طبيعة الأغنية، لتظهر «دقة» في إطار صيفي شبابي يجمع بين الرومانسية والبهجة، ويعكس حالة التناغم بين عزيز مرقة وحودة، سواء على المستوى الغنائي أو في الظهور أمام الكاميرا.