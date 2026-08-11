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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نفسي أقدم العادي.. أسما شريف منير تكشف سر ابتعادها عن السوشيال ميديا

عائلة اسما شريف منير
عائلة اسما شريف منير
يارا أمين

شاركت الفنانة أسما شريف منير مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها برفقة زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، بالتزامن مع حديثها عن تجربتها خلال الفترة الماضية وسبب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أسما أن فترة ابتعادها عن السوشيال ميديا منحتها فرصة لإعادة النظر في حياتها وطريقة ظهورها أمام الجمهور، موضحة أنها استطاعت خلال هذه الفترة اكتشاف ما ترغب في تقديمه بعيدًا عن كونها صانعة محتوى.

واستعانت أسما بتجربتها في تعلم الرسم بالزيت لتوضيح وجهة نظرها، قائلة: «لما كنت بتعلم الرسم بالزيت، اتعلمت إن ساعات لازم أبعد عن الصورة علشان أعرف أشوفها صح. طول ما أنا قريبة منها أوي، مش ببقى شايفة الصورة كاملة، وده تقريبًا اللي حصل معايا مع السوشيال ميديا».

وأضافت: «بعدت عنها فترة وأنا ببني عالم تاني بعيد عن كوني Content Creator، والمسافة دي خلتني أتفرج وأفهم أنا فعلًا عايزة أقدم إيه»، مشيرة إلى أنها لاحظت خلال ابتعادها حالة مستمرة من المقارنة والتقليد والسعي وراء كل ما هو جديد.

أسما شريف منير: عايزة أقدم حياة طبيعية

وأوضحت أسما أنها وجدت أن أكثر ما ترغب في مشاركته مع الجمهور هو تفاصيل الحياة البسيطة والطبيعية، بعيدًا عن المبالغة أو السعي المستمر لإظهار حياة مثالية.

وقالت: «حياة عادية وطبيعية نقعد مع بعض أكتر، نقلل تليفون، ناكل في البيت، نشتغل على نفسنا، نبطل نقارن، نجيب اللي نقدر عليه، نبر أهلنا، ونقرب من الناس اللي بتحبنا».

وتابعت: «منبقاش نسخة من حد، نبقى نسخة أحسن من نفسنا»، مؤكدة أن ابتعادها عن مواقع التواصل جعلها تنظر إلى الصورة من مسافة أكبر، وتحدد الشكل الذي تريد العودة به إلى جمهورها.

وأضافت أن حياتها بطبيعتها تتضمن أيامًا مليئة بالمغامرات وأخرى عادية أو مملة، إلى جانب العمل والطعام والملابس والخروجات اليومية، مشيرة إلى أن هذه التفاصيل البسيطة هي ما ترغب في استكشافه ومشاركته مع الجمهور خلال الفترة المقبلة.

واختتمت أسما شريف منير رسالتها بالتأكيد على رغبتها في تقديم محتوى يعكس حياة هادئة وبسيطة وحقيقية، قائلة: «عايزين حياة هادية بسيطة وحقيقية يعني وعادي»

الفنانة أسما شريف منير أسما شريف منير إنستجرام السوشيال ميديا تعلم الرسم بالزيت

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