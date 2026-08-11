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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام ماجد ضيف من ماسبيرو.. اليوم

هشام ماجد
هشام ماجد
أحمد البهى

يحل اليوم، الثلاثاء، الفنان هشام ماجد ضيف علي برنامج ماسبيرو، والمذاع علي القناة الأولي. 

كشف الفنان هشام ماجد عن أحدث تحضيراته الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم وجود جزء جديد من مسلسل «أشغال شقة» في الوقت الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل وتعلق الجمهور بشخصياته وأحداثه.

وأوضح هشام ماجد، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيواصل حضوره في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل جديد ومختلف، مشيرًا إلى أن العمل المقبل لن يكون جزءًا جديدًا من «أشغال شقة»، وإنما تجربة فنية جديدة يستعد للكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات هشام ماجد لتحسم تساؤلات الجمهور حول إمكانية تقديم موسم جديد من «أشغال شقة»، خاصة بعد حالة النجاح والتفاعل التي حققها المسلسل، والتي دفعت عددًا كبيرًا من المشاهدين للمطالبة باستمرار العمل وتقديم أجزاء جديدة منه.

ويُعد «أشغال شقة» من أبرز الأعمال الكوميدية التي قدمها هشام ماجد خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في تحقيق انتشار واسع بفضل المواقف الكوميدية والأحداث الاجتماعية التي قدمها العمل في إطار خفيف، إلى جانب حالة الانسجام بين أبطاله.

وأكد هشام ماجد أنه يفضل في المرحلة الحالية خوض تجربة درامية جديدة خلال شهر رمضان، في خطوة تعكس حرصه على التنوع وعدم الاكتفاء بنجاح عمل واحد، مع تقديم أفكار وشخصيات مختلفة للجمهور.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل المسلسل الجديد، سواء فيما يتعلق باسم العمل أو فريق البطولة وصُنّاعه، وسط حالة من الترقب لدى جمهور هشام ماجد لمعرفة طبيعة الشخصية التي سيظهر بها في الموسم الرمضاني المقبل.

الفنان هشام ماجد هشام ماجد ماسبيرو برنامج ماسبيرو

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