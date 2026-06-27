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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تُصدر 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينتي بني سويف الجديدة وبدر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ في مدينتي بني سويف الجديدة وبدر، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لمخالفات البناء ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات، ومواجهة جميع أشكال البناء المخالف، حفاظًا على الطابع العمراني والحضاري للمدن الجديدة، مشددة على رؤساء أجهزة المدن بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات أو تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت المخالفات التي صدرت بشأنها قرارات الإزالة إجراء تعديلات بإحدى الوحدات السكنية بقطعة أرض بالحي الأول بمدينة بدر، تضمنت ضم جزء من سطح العقار (الروف) للوحدة السكنية وتحويله للاستخدام السكني، بالإضافة إلى تعديل جزء من الواجهة.

كما تضمنت المخالفات بمدينة بني سويف الجديدة صب سقف الدور الأول للردود الخلفية، وإنشاء أعمدة ومبانٍ بالدور الأول العلوي بمنطقة “ابني بيتك”، فضلًا عن إقامة مبنى مخالف مكون من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرف سطح وسور، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

في السياق ذاته، نفذت أجهزة عدد من المدن الجديدة حملات مكثفة لإزالة المخالفات والتعديات، حيث قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبداللاه، بتنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمول التجاري بمركز الحي الأول، أسفرت عن تنفيذ 85 قرار إزالة لمخالفات وتعديات بالموقع، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط إلى المناطق التجارية والخدمية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

السادات

كما تابع المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، تنفيذ حملة استهدفت تطبيق قرارات الغلق والتشميع للأنشطة المخالفة بمناطق “دار مصر” وعدد من المناطق السكنية الأخرى، وأسفرت عن غلق وتشميع 4 محال تجارية تعمل دون تراخيص، إلى جانب غلق وتشميع 5 بدرومات مخالفة لشروط التخصيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

 المنيا الجديدة

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابع المهندس محمد العزوني، رئيس الجهاز، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء بقطعة أرض بالمجاورة الخامسة بمنطقة الـ840 فدانًا بالامتداد، لمخالفتها شروط الترخيص، كما تم تنفيذ قرارات إيقاف أعمال بعدد 22 قطعة أرض بالحيين الأول والثاني.

 حدائق أكتوبر

من جانبه، أوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملات التي نُفذت بمناطق متفرقة من المدينة أسفرت عن ضبط 3 حالات تحويل نشاط من سكني إلى شركات تسويق عقاري بالإضافة إلى ضبط حالة تحويل وحدة سكنية إلى ورشة حدادة بمنطقة زهرة أكتوبر بالمنطقة السابعة “ابني بيتك”.

وأضاف أن الحملات شملت إزالة التعديات والاستحواذات بمنطقة النخيل (1) بدهشور، وتنفيذ إزالة فورية لحوائط الردود الخلفية بقطعة أرض بمنطقة حدائق الياسمين بالمنطقة الرابعة “ابني بيتك”، وإزالة شدة خشبية بقطعة أرض أخرى، وإيقاف أعمال هدم دون ترخيص، فضلًا عن إيقاف أعمال مخالفة لاشتراطات الردود الخلفية بعدد من قطع الأراضي.

كما أسفرت الحملات عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات، وضبط مركبات مخالفة تسير عكس الاتجاه، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة المرورية والتصدي للممارسات المخالفة. كذلك تم تنفيذ قرار سحب قطعة أرض بمساحة تقارب 60 فدانًا بمنطقة (35) جنوب طريق الواحات، والتعامل مع الوصلات الخلسة وغير القانونية للمياه.

وفي مدينة الشروق، تم تنفيذ قرارات إزالة صادرة بحق عدد من مخالفات البناء بقطع أراضٍ مختلفة، تحت إشراف المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن جهود الجهاز المستمرة للحفاظ على النسق العمراني والتصدي للبناء المخالف.

بني سويف الجديدة بدر المدن الجديدة مخالفات البناء المنيا الجديدة حدائق أكتوبر السادات

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