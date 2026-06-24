إطلاق التيار الكهربائي بمشروع الإسكان الأخضر بحدائق العاشر من رمضان

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق التيار الكهربائي بالمراحل الخامسة والسادسة والسابعة من مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة الإسكان سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاشر من رمضان، حيث وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والعمل على استكمال البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق الأساسية، مع دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" يُعد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تنفذها الوزارة في إطار استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة، إذ يستهدف توفير مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد على معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد والطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة عمرانية حديثة ومتطورة.

وفي هذا الإطار، أوضح مسؤولو جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة (DB10)، في خطوة مهمة ضمن جهود استكمال منظومة المرافق والبنية الأساسية بالمشروع، بما يعزز كفاءة التغذية الكهربائية ويدعم سير الأعمال التنفيذية بمختلف المراحل، تماشيًا مع حجم الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار مسؤولو الجهاز إلى أن أعمال استكمال المرافق والخدمات بالمشروع تسير بالتوازي مع معدلات التنفيذ المختلفة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تجهيز المشروع بكافة عناصر البنية الأساسية اللازمة، تمهيدًا لظهوره بالشكل الحضاري المخطط له، مع استمرار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق المستهدفات الزمنية المحددة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان، يرافقه مسؤولو الجهاز وممثلو الشركات المنفذة، مستجدات الأعمال بمشروع الإسكان الأخضر (سكن لكل المصريين) – المرحلة الخامسة، ومعدلات التنفيذ بالمشروع.

وشملت الجولة متابعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، إلى جانب أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، حيث تم الاطلاع على نسب التنفيذ بمختلف مكونات المشروع، وتأكيد ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

كما واصل جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتحسين الصورة البصرية بالأحياء المختلفة، حيث شملت الأعمال رفع المخلفات ونواتج الهدم وتحسين مستوى النظافة العامة وتمهيد الطرق بكل من حي الربيع (26) وحي الريحان (33)، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال تنفيذ الأرصفة وتركيب بلاط الإنترلوك بالمحاور الرئيسية أمام حي الربيع (26)، وذلك ضمن خطة الجهاز لتطوير المحاور المرورية والارتقاء بعناصر التنسيق الحضاري. كما يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأسفلت بالمحاور الرئيسية الممتدة من حي الواحة (17) حتى حي الربيع (26)، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية بحي الريحان (33)، بهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة التنقل داخل المدينة.