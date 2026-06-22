قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي أيام قليلة.. الإسكان تحذر من سحب الوحدات السكنية وإلغاء التخصيص
مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة
لدعم الاقتصاد الرسمي.. حوافز ضريبية لأصحاب الأنشطة غير الرسمية
اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تدخل المشهد.. ما مصير ملايين اللاجئين في مصر؟
إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحاب "رمزي" من جنوب لبنان
بعد إعلان استقالته.. ستارمر يغادر مقر إقامته وزوجته تبكي
وزير التخطيط يتفقد جامعة النيل الأهلية ويبحث تعزيز التعاون لدعم اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة
بعد استقالة ستارمر| بورنهام أوفر المرشحين حظا لخلافته.. فكيف بدأ؟
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وفاة رجل أعمال خليجي داخل شقة بالعجوزة
وزير المالية: لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تستقبل الكابتن حسين لبيب.. وتؤكد تقديرها الكبير لنادي الزمالك باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يرافقه المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسام المندوه أمين الصندوق، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة.

في بداية اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي برئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة تقديرها الكبير لنادي الزمالك، باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا، وله تاريخ طويل من الإنجازات الرياضية والوطنية، كما أعربت عن تقديرها لجماهير النادي وأعضائه.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الإسكان تتعامل مع مختلف الملفات وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الجهات المختلفة، مشددة على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص على دعم الكيانات الوطنية الكبرى التي تمثل قيمة رياضية ومجتمعية.

ومن جانبهم، قدم الكابتن حسين لبيب وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير للمهندسة راندة المنشاوي على الجهود التي بذلتها في دعم ملف أرض النادي بمدينة حدائق أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق النادي واستكمال خطط التطوير المستقبلية.

وخلال اللقاء، أكد الكابتن حسين لبيب أن وزارة الإسكان تعاملت مع الملف بمنتهى المهنية، في إطار الحرص على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وهو ما أسهم في إنهاء الملف بصورة إيجابية تحقق المصلحة العامة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الإسكان ونادي الزمالك، حيث أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن تمنياتها بالتوفيق لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه المستقبلية، بما يحقق تطلعات أعضاء وجماهير نادي الزمالك.

الإسكان المجتمعات العمرانية نادي الزمالك أرض نادي الزمالك حدائق اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

بروتون ساجا موديل 2027

مواصفات بروتون ساجا أرخص سيدان في 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

أجهزة الراوتر

دليل المحترفين لتسريع الإنترنت.. كيف ترفع كفاءة الراوتر والشبكة المنزلية؟

بالصور

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

الشرقية.. معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بفاقوس

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد