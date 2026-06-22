وزيرة الإسكان تستقبل الكابتن حسين لبيب.. وتؤكد تقديرها الكبير لنادي الزمالك باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يرافقه المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسام المندوه أمين الصندوق، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة.

في بداية اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي برئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة تقديرها الكبير لنادي الزمالك، باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا، وله تاريخ طويل من الإنجازات الرياضية والوطنية، كما أعربت عن تقديرها لجماهير النادي وأعضائه.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الإسكان تتعامل مع مختلف الملفات وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الجهات المختلفة، مشددة على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص على دعم الكيانات الوطنية الكبرى التي تمثل قيمة رياضية ومجتمعية.

ومن جانبهم، قدم الكابتن حسين لبيب وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير للمهندسة راندة المنشاوي على الجهود التي بذلتها في دعم ملف أرض النادي بمدينة حدائق أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق النادي واستكمال خطط التطوير المستقبلية.

وخلال اللقاء، أكد الكابتن حسين لبيب أن وزارة الإسكان تعاملت مع الملف بمنتهى المهنية، في إطار الحرص على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وهو ما أسهم في إنهاء الملف بصورة إيجابية تحقق المصلحة العامة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الإسكان ونادي الزمالك، حيث أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن تمنياتها بالتوفيق لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه المستقبلية، بما يحقق تطلعات أعضاء وجماهير نادي الزمالك.