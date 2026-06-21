وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات السكنية بالشروق والعاشر و4 مدن جديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بمدن الشروق والعاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة، والتي تشمل مشروعات "سكن مصر"، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإسكان الأخضر، ومشروعي "ديارنا" و"ظلال".

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تتابع بشكل دوري ومكثف معدلات التنفيذ بمختلف المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح الدخل، مؤكدة أن تلك المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت الوزيرة على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والشركات المنفذة، لضمان سرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة توفر بيئة سكنية متكاملة وآمنة للمواطنين.

كما وجهت وزيرة الإسكان بضرورة بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للحاجزين وفق المخطط المستهدف.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن بعدد من المشروعات السكنية، حيث قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، بتفقد المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسؤولي الجهاز.

وخلال الجولة بمدينة الشروق، تم متابعة موقف تنفيذ 9 عمارات سكنية جارٍ استكمالها بمشروع "سكن مصر"، إلى جانب مراجعة أعمال التشطيبات بعدد من الوحدات السكنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة. كما شملت الجولة تفقد مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر بمنطقة جنيفة بالامتداد الشرقي، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات السكنية المتميزة بالمدينة، حيث يُقام على مساحة 45 فدانًا، ويضم 60 عمارة بإجمالي 1560 وحدة سكنية.

كما استعرض التقرير نتائج جولة المهندس عمار مندور بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والوقوف على نسب الإنجاز بعدد من المشروعات السكنية والخدمية، وذلك بحضور المهندس علاء عبد الله مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وعدد من مسؤولي الهيئة والجهاز.

وشملت الجولة مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور الإسكان منخفض الدخل بحي النرجس، حيث تم تفقد المرحلة السادسة التي تضم 240 عمارة بإجمالي 5650 وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، بالإضافة إلى المرحلة السابعة التي تضم 51 عمارة بإجمالي 1224 وحدة سكنية.

كما شملت الجولة متابعة مشروع "ديارنا"، والذي يضم 20 عمارة بإجمالي 520 وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 110 و131 مترًا مربعًا، إلى جانب تفقد مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي يضم 90 عمارة بإجمالي 1842 وحدة سكنية كاملة المرافق.

وفي الإطار نفسه، أوضح التقرير نتائج جولة المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بعدد من المشروعات السكنية بالمدينة، ومنها مشروع "810 عمارات"، حيث تم المرور على عمارات المرحلة الأولى لمتابعة جاهزيتها للتسليم للحاجزين. كما تمت متابعة أعمال المرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، للتأكد من الانتهاء من الأعمال المتبقية واستكمال الربط على المرافق وأعمال الموقع العام وفق البرنامج الزمني المعتمد.

كما شملت الجولة متابعة أعمال المرحلة السادسة، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال وضغط البرامج الزمنية وتلافي الملاحظات، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في المواعيد المحددة، فضلًا عن متابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "فاليرا جاردنز" تمهيدًا لاستكمال تسليم الوحدات كاملة المرافق للمواطنين طبقًا للخطط المقررة، إلى جانب تفقد مشروع "ديارنا" الذي يضم 118 عمارة، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة للتسليم.

وتناول التقرير كذلك جولة المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان، لمتابعة مستجدات الأعمال بمشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – المرحلة الخامسة، حيث تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، وأعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، واطلع على نسب التنفيذ بمختلف عناصر المشروع، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

كما أشار التقرير إلى جولة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل، والوقوف على آخر مستجدات الأعمال ورفع معدلات الإنجاز. ويضم المشروع 84 عمارة بإجمالي 2016 وحدة سكنية، حيث تتواصل أعمال تنفيذ الهياكل الخرسانية والحوائط والتشطيبات الداخلية والخارجية وفق الجداول الزمنية المحددة.