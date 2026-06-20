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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ أبراج مارينا والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات بمدينة العلمين الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، من بينها مشروع أبراج مارينا العلمين والحي اللاتيني، فضلًا عن متابعة مستجدات مشروعات الخدمات بالمدينة ومنظومة تشغيل الشواطئ.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع والنموذج الرائد للتنمية العمرانية المتكاملة، وهو ما يستلزم مواصلة الجهود للحفاظ على معدلات التنفيذ المرتفعة بالمشروعات المختلفة، وضمان تقديم خدمات متميزة تواكب حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسية بمدينة العلمين الجديدة، بما يحقق التكامل بين مختلف مكونات التنمية، مشددةً على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وتسريع وتيرة العمل وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مع مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة، بهدف دفع معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات الجاري تنفيذها وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول مستجدات المشروعات بالمدينة، تضمن نتائج جولة للدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة، بمنطقة (3) بالحي اللاتيني، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ومناقشة نسب الإنجاز الحالية.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، بما يضمن سرعة تسليم الوحدات للحاجزين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة في مختلف مراحل التنفيذ، إلى جانب سرعة استكمال أعمال التشغيل والصيانة للعمارات التي تم تسليمها بالفعل للحاجزين.

كما استعرض التقرير نتائج جولة لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة بمشروع أبراج مارينا العلمين، والتي شملت متابعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي يتكون من 5 أبراج، والاطلاع على نسب الإنجاز بمختلف مراحل التنفيذ. وتم التأكيد على ضرورة تكثيف العمالة بالموقع، وتسريع وتيرة التنفيذ، والانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني تمهيدًا للبدء في أعمال المباني والواجهات الخارجية وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار التقرير إلى متابعة المرحلة الأخيرة من تنفيذ الطريق الداخلي وأعمال تنسيق الموقع المحيطة بالبحيرة الداخلية (Inside Lake - Old City)، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الأداء ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وفي هذا الصدد، تم التوجيه بسرعة رفع المخلفات والتشوينات وتحسين مستوى النظافة العامة بالموقع، بما يسهم في تعزيز جاهزية المشروع وإبراز الصورة الحضارية المتميزة للمنطقة، مع استكمال أعمال المرافق وفق البرامج الزمنية المعتمدة، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر المشروع.

كما شمل التقرير متابعة منظومة تشغيل محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم التحول نحو وسائل النقل النظيفة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية داخل المدينة. وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ وتشغيل 10 محطات شحن فائق السرعة حتى الآن، ضمن خطة شاملة تستهدف إنشاء أكثر من 80 محطة موزعة بمختلف المناطق والمشروعات داخل المدينة.

وفي إطار المتابعة المستمرة للأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، تضمن التقرير تنفيذ حملة تفتيشية على عدد من الشواطئ الواقعة بنطاق المدينة، لمراجعة تصاريح التشغيل ومدى الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة المنظمة للنشاط، إلى جانب التأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وتوافر وسائل ومعدات السلامة والأمان وفق المعايير المعتمدة، فضلًا عن التأكد من جاهزية فرق الإنقاذ بالشواطئ ومراجعة تراخيص مزاولة الأنشطة الخاصة بأفراد الإنقاذ.

الإسكان المجتمعات العمرانية المشروعات القومية العلمين الجديدة أبراج مارينا العلمين

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