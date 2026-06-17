الإسكان: رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات بمدن الصعيد الجديدة لتعزيز جاذبيتها للسكان

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة، مؤكدة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدن الصعيد الجديدة تحظى باهتمام كبير ضمن استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات ومختلف عناصر جودة الحياة بمدن الصعيد الجديدة، بما يعزز من جاذبيتها للسكان والمستثمرين، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء مدن حديثة ومستدامة توفر بيئة معيشية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمسئولي الوزارة ورؤساء أجهزة المدن، ومتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والمرافق والتطوير والزراعة والتجميل، إلى جانب سرعة إزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو الوزارة ورؤساء عدد من أجهزة مدن الصعيد الجديدة. ففي مدينة أسوان الجديدة، قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بزيارة ميدانية رافقه المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والإسكانية الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال مشروع “سكن لكل المصريين”، ومشروع الإسكان الأخضر، ومشروع الإسكان الاقتصادي، إلى جانب مشروع الشريط السياحي النهري، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية ومراجعة جودة الأعمال ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تكثيف معدلات الأداء بمختلف مواقع العمل، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع المتابعة اليومية لسير التنفيذ وتذليل أية معوقات قد تواجه المشروعات، بما يضمن سرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، خاصة عمارات الإسكان بالمرحلة الخامسة، والالتزام بمواعيد التسليم المحددة، تحقيقًا لأهداف الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة.

كما تضمن التقرير نتائج جولة المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بعدد من المواقع والأحياء السكنية بالمدينة، لمتابعة معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة منطقة عمارات “نموذج البندق”، لمتابعة أعمال إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي وخطوط الإنترنت وشبكات الاتصالات الحديثة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تمهيد الممرات الرابطة بين العمارات السكنية، وأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية بمنطقة الإسكان الاجتماعي.

كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الجارية بالمدخل الجنوبي للمدينة بالحي الثاني ومحور “تحيا مصر”، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتي تشمل تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، وتركيب البردورات الخرسانية والإنترلوك، وتحديد مسارات المشاة، وتنفيذ منظومة متكاملة للزراعة والتشجير من خلال زراعة أشجار النخيل وتجهيز الجزر الوسطى للتوسع في المسطحات الخضراء، فضلًا عن تنفيذ الطبقات الأسفلتية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع التجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاح مجمع المواقف الإقليمي بالحي الثاني، والذي يُعد أحد المشروعات الخدمية المهمة لتطوير منظومة النقل والمواصلات بمدينة قنا الجديدة.

وشمل التقرير كذلك جولة المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ومسؤولي الجهاز، لمتابعة أعمال تنفيذ طبقات الأسفلت وتطوير ورفع كفاءة الطرق بمداخل وأحياء المدينة، ومن بينها الطريق الرئيسي الرابط بين مدخل المدينة على طريق أسيوط الغربي والميدان المقابل لمبنى جهاز المدينة.

وتضمنت الأعمال الجارية إعادة تأهيل الطبقات الأسفلتية، وتنسيق الموقع العام، وإزالة الأرصفة المتهالكة وإعادة تنفيذها، فضلًا عن إعادة تخطيط الميادين والملفات المرورية، وتدعيم غرف تصريف مياه الأمطار لزيادة قدرتها الاستيعابية، خاصة بالمناطق المنخفضة، بما يضمن رفع كفاءة شبكة الطرق واستدامة جودتها.

كما استعرض التقرير جهود جهاز مدينة أسيوط الجديدة في تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الزراعة والتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمختلف مناطق المدينة، حيث شهدت المنطقة الإقليمية تنفيذ أعمال زراعة وتشجير مكثفة، من خلال الدفع بأعداد جديدة من الأشجار كثيفة الظل، ضمن خطة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة العمرانية، إلى جانب زراعة أشجار البونسيانا.

في السياق ذاته، واصل الجهاز أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل المدينة من ناحية المنطقة التكنولوجية، إلى جانب تطوير الميادين وتحسين كفاءتها المرورية والحضارية، فضلًا عن تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بمحيط الجامعة الأهلية ومدخل مديرية الأمن، وأعمال تطوير الطرق بالمنطقة الإقليمية، والتي تضمنت تنفيذ طبقات الأسفلت وصيانة الطرق ورفع كفاءتها.

كما تناول التقرير جولة المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بمنطقة القرنفل، لمتابعة أعمال تطوير الطرق والوقوف على جاهزية المنطقة لبدء تنفيذ الأعمال المقررة، حيث تم تفقد الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المنطقة تمهيدًا لتسليم المواقع إلى الشركة المنفذة لاستكمال أعمال الرصف وتنفيذ الأرصفة.

وتفقد مسؤولو جهاز مدينة المنيا الجديدة كذلك عددًا من المواقع لمتابعة أعمال الزراعة الجارية ومعدلات التنفيذ، والاطلاع على خطط التطوير والتجميل التي تستهدف تحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمحاور والميادين الرئيسية.